Manifestació
Centenars de persones es manifesten a Barcelona en defensa de la Flotilla
Els Mossos d'Esquadra han evitat que els manifestants tallin la Ronda Litoral
Irene Benedicto
Barcelona se suma a l’onada de manifestacions convocades arreu del món contra la intercepció per part de les forces israelianes de la flotilla que portava ajuda humanitària a Gaza. La manifestació ha començat aquest dijous a les 18 hores a la plaça de la Carbonera, al final de l’avinguda del Paral·lel de Barcelona, i té previst recórrer els carrers de la ciutat exigint l’alliberament dels membres de la Global Sumud Flotilla i denunciant la guerra i la fam provocada a Gaza.
"Israel assassina, Europa patrocina" o "On són, no es veuen, les sancions a Israel" són alguns dels lemes que han començat a corejar els manifestants a l’inici de la marxa, juntament amb els ja habituals "No és una guerra, és un genocidi" o "Del riu fins al mar, Palestina vencerà". Després dels primers compassos, els manifestants han intentat accedir a la Ronda Litoral amb la clara intenció de tallar-la, però s’han trobat amb unitats d’antiavalots dels Mossos d’Esquadra que els ho han impedit.
Desenes de concentracions similars tenen lloc en diferents ciutats d’Espanya i d’Europa, en contra del "genocidi d’Israel a Gaza", segons es llegeix en la seva convocatòria.
Entre els detinguts per Israel es troba l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, que viatjava a la flotilla. L’expedició humanitària, sortida de Barcelona, va ser interceptada l’1 d’octubre de 2025 per la Marina israeliana en aigües internacionals quan es dirigia cap a la Franja de Gaza amb l’objectiu de trencar el bloqueig a l’entrada d’ajuda humanitària.
Protesta d’estudiants
Durant el matí d’aquest dijous, centenars d’estudiants ja s’han manifestat a Barcelona sota el lema "Aturem el genocidi contra el poble palestí". Convocats pel Sindicat d’Estudiants, els participants van sortir de la plaça Universitat i van marxar fins a la plaça Sant Jaume, en una acció recolzada per diverses entitats socials. La protesta tenia un doble objectiu: denunciar les operacions militars israelianes a Gaza i mostrar suport a la flotilla després de la seva intercepció.
Les mobilitzacions a Itàlia ja van agafar força la nit de dimarts. A Roma, unes 10.000 persones es van concentrar la nit de dimecres al centre de la ciutat per condemnar l’actuació d’Israel contra la flotilla. També hi va haver manifestacions a Nàpols, Milà i Torí, segons la premsa local.
A Espanya, col·lectius socials i plataformes de solidaritat amb Palestina han anunciat noves convocatòries per als pròxims dies, amb la finalitat de mantenir la pressió internacional sobre Israel i reclamar l’alliberament dels integrants de l’expedició humanitària.
