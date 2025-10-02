Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La CGT convoca vaga general en solidaritat amb Palestina el 15 d'octubre

El sindicat exigeix a Estat i Generalitat un "compromís ferm" amb el trencament diplomàtic i comercial amb Israel

Centenars de persones es concentren davant del Consolat d'Israel a Barcelona després de l'assalt a la Flotilla i mostren una pancarta a favor del boicot a Israel

Centenars de persones es concentren davant del Consolat d'Israel a Barcelona després de l'assalt a la Flotilla i mostren una pancarta a favor del boicot a Israel / ACN

ACN

Barcelona

La CGT ha convocat vaga general en solidaritat amb Palestina pel pròxim 15 d'octubre. El sindicat ho ha acordat aquest dijous en una sessió plenària extraordinària, l'endemà que militars israelians interceptessin la Flotilla. En un comunicat, la CGT ha exigit a l'Estat i la Generalitat un "compromís ferm" amb el trencament diplomàtic i comercial amb Israel i ha denunciat el "genocidi" i "l'opressió colonial" que pateix Palestina.

A més, ha criticat la "deriva militarista d'occident", que "retalla drets històrics" mentre incrementa el pressupost en defensa. La crida a la vaga general de la CGT s'afegeix a la que van anunciar aquest dimecres al vespre la Intersindical (IAC) i els sindicats que la conformen (USTEC-STES, IAC-CATAC, FTC i CAU).

Una veterinària revela el millor mètode per detectar problemes de salut a la teva mascota: "Perquè et quedis tranquil"

El TC no preveu resoldre sobre l’amnistia de Puigdemont fins després de Nadal

Manresa serà durant un dia "un aeroport de cinc estrelles"

La CGT convoca vaga general en solidaritat amb Palestina el 15 d'octubre

Discurs inspirador de la directora d'Educació a la regió central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»

Obren expedients contra dos 'grow shops' de Vilanova del Camí

Cues a les proves gratis a Manresa de pressió arterial, colesterol, glicèmia i estudi de la pell

Els alumnes de Riner estrenen la renovada i ampliada Escola Rural de Freixinet

