La CGT convoca vaga general en solidaritat amb Palestina el 15 d'octubre
El sindicat exigeix a Estat i Generalitat un "compromís ferm" amb el trencament diplomàtic i comercial amb Israel
ACN
La CGT ha convocat vaga general en solidaritat amb Palestina pel pròxim 15 d'octubre. El sindicat ho ha acordat aquest dijous en una sessió plenària extraordinària, l'endemà que militars israelians interceptessin la Flotilla. En un comunicat, la CGT ha exigit a l'Estat i la Generalitat un "compromís ferm" amb el trencament diplomàtic i comercial amb Israel i ha denunciat el "genocidi" i "l'opressió colonial" que pateix Palestina.
A més, ha criticat la "deriva militarista d'occident", que "retalla drets històrics" mentre incrementa el pressupost en defensa. La crida a la vaga general de la CGT s'afegeix a la que van anunciar aquest dimecres al vespre la Intersindical (IAC) i els sindicats que la conformen (USTEC-STES, IAC-CATAC, FTC i CAU).
