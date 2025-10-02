Vaga a secundària
Els estudiants omplen els carrers de Barcelona per Gaza: "No suportem veure més nens morts al mòbil"
Uns 6.500 alumnes, segons la Guàrdia Urbana, han acudit a la manifestació en solidaritat amb Palestina i per exigir sancions a Israel
Helena López
Entre els centenars de banderes distribuïdes pel Sindicat d'Estudiants –organitzador de protestes en ciutats de tot l'Estat contra la massacre perpetrada a Gaza– en la multitudinària manifestació que aquest dijous ha recorregut els carrers del centre de Barcelona cridaven especialment l'atenció les moltes pancartes fetes a mà en cartons que els adolescents portaven des de les seves cases. "Si la humanitat no apareix, Gaza desapareix"; "el genocidi arrasa, la humanitat fracassa", o "adoreu el Gernika i calleu davant Gaza" eren alguns dels missatges d'una marxa que, en plena ressaca per la detenció de la Flotilla, ha concentrat uns 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, la majoria alumnes d'ESO, Batxillerat i universitat.
"No suporto veure més nens morts al meu mòbil", diu Aina, estudiant de quart d'ESO, qui s'ha acostat a la plaça Universitat –d'on ha arrencat la manifestació passades les dotze del migdia– al costat de tres companyes de l'institut. "És la primera mani a la qual venim soles, però teníem clar que havíem de ser aquí", afegeix Martina, la seva amiga, qui llueix una bandera palestina penjada al coll com una capa. Les dues porten la bandera palestina pintada a la cara i se sumen, tímides, a tots els càntics que llancen des de la megafonia principal. 'Gaza, Gaza, no estàs sola' i 'Free, free, Palestine' han estat els més repetits, seguits de 'Israel assassina, Europa patrocina', 'Flotilla llibertat' i '¿On són, no es veuen, les sancions a Israel?'.
"Havíem de ser aquí"
La manifestació d'aquest dijous a Barcelona ha estat la més nombrosa d'aquestes característiques [dirigida a estudiants de secundària] que es recorda en els últims anys a la capital catalana. "Havíem de ser-hi" és una de les frases que es diuen els nois quan es troben i s'abracen, ja sigui a Universitat o a Sant Jaume, on ha acabat la marxa cap a les dues del migdia.
Una protesta que ha reflectit bé la diversitat de les aules catalanes. Noies racialitzades megàfon a la mà al davant de la capçalera o entre la multitud, amb un paper menys protagonista però igual de convençudes d'estar-hi. Baixant Via Laietana es barregen nois de l'ESO -o sols, en grupets- o amb les seves mares amb estudiants ja més grans, que miren els primers amb complicitat. "Toca dir prou i fer alguna cosa", diu un noi abans de pujar-se en un contenidor per onejar la bandera de Palestina i treure el seu mòbil per immortalitzar la protesta.
Un menor denunciat
Tot i que la protesta ha estat en general pacífica, alguns manifestants han vandalitzat les façanes d'alguns negocis que han acusat de ser "col·laboracionistes" amb Israel. Han llançat un petard a l'entrada de l'establiment que una hamburgueseria té a la plaça Urquinaona i colpejat els vidres, una acció que han repetit en un supermercat de la Via Laietana, l'aparador del qual s'ha trencat. Els agents de Mossos d'Esquadra concentrats a les portes del Palau de la Generalitat han denunciat penalment un menor d'edat, al qual han acusat de cometre un delicte de danys contra el local d'una cafeteria de la plaça Sant Jaume, que també ha acabat amb l'aparador trencat. Quan se l'han emportat a l'interior del Palau, els estudiants concentrats a la plaça han esclatat en crits de "vergonya" contra la policia i han advertit el Govern de la Generalitat que "prou de complicitat" amb Israel.
Crida a l'"aturada total"
Minuts abans que la manifestació comencés a caminar, una portaveu del Sindicat d'Estudiants, Lua Millet Miró, va apel·lar a l'"aturada total": "Tenim clar que el camí és la pressió mitjançant una vaga general, per frenar l'economia del país i pressionar el Govern perquè trenqui totes les relacions amb l'Estat sionista", va assenyalar la portaveu del sindicat, qui va afegir que l'abordatge de la Flotilla ha fet que l'"agitació encara sigui més gran" i va expressar el seu suport als activistes detinguts per l'exèrcit israelià.
El sindicat exigeix al Govern de coalició del PSOE i Sumar la "ruptura total" de totes les relacions polítiques, econòmiques i militars amb Israel.
Suport dels docents
També dóna suport a aquestes mobilitzacions el sindicat de professors USTEC: "Donem tot el suport des de la comunitat educativa; treballem junts pels drets humans i la justícia global, així que toca estar al costat dels estudiants", afirmava Oriol Francesch, coordinador de la Secretaria de Moviments Socials d'aquest sindicat.
El Sindicat d'Estudiants ha animat els joves concentrats a la plaça aquest migdia a manifestar-se també aquesta tarda, en una concentració convocada a la plaça de la Carbonera, així com aquest divendres i aquest dissabte, dia en què està organitzada des de fa dies una manifestació unitària, alhora que tenen la vista posada en la jornada d'aturades laborals del 15 d'octubre.
