Aturada aquest divendres
Podré anar al CAP? Funcionaran les ambulàncies? Sis claus dels serveis mínims per la vaga de metges a Catalunya
Metges catalans aniran a la vaga aquest divendres 3 d’octubre per protestar contra l’Estatut Marc
Beatriz Pérez
Els metges catalans aniran a la vaga aquest divendres 3 d’octubre per protestar contra l’Estatut Marc que s’està negociant amb el Ministeri de Sanitat. Entre moltes altres coses, els metges demanen un conveni propi per a la seva professió, a més que es redueixin les guàrdies i es cobri més per elles.
A Catalunya, l’aturada, que s’afegeix a les que tindran lloc en altres comunitats, començarà a les 8 h d’aquest divendres i acabarà a les 8 h de dissabte. A les 10.30 h de divendres hi haurà una concentració davant la Conselleria de Salut, a la travessera de les Corts de Barcelona.
Aquestes són algunes de les claus de la vaga sanitària a Catalunya i els serveis mínims que la Conselleria de Treball ha fixat per a la jornada.
Tots els metges dels hospitals, centres d’atenció primària (CAP), centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), centres sociosanitaris i centres de salut mental tant de l’Institut Català de la Salut (ICS) –és a dir, els que són 100% públics– com els concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) –és a dir, la sanitat concertada–. És a dir, queda fora de la convocatòria la sanitat privada.
Aquesta aturada afecta el personal adjunt i en formació (residents) no només dels metges, sinó també d’altres grups professionals com farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, odontòlegs, radiofísics, químics i bioquímics.
La Conselleria de Treball va decretar dimecres els serveis mínims per a aquest divendres i la matinada. En l’atenció primària no hi haurà consultes programades. Només funcionaran les urgències dels CAP, centres d’assistència extrahospitalària i centres d’atenció continuada i urgent (CUAP, PAC i PADES), que es prestaran amb un 25% de la plantilla.
Als hospitals, funcionaran amb normalitat les següents unitats: les ucis, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia, així com totes aquelles altres que puguin tenir la consideració d’unitats especials d’urgència vital.
També funcionaran amb normalitat els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt. A més, s’haurà d’atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu a criteri de la direcció mèdica, tant referent al preoperatori com al postoperatori. Mentre estigui ingressat, tot malalt haurà de ser respectat en el seu dret a ser atès des del punt de vista assistencial sanitari.
En el transport sanitari, es garantirà el servei per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol tipologia i requeriment, per tractaments oncològics, de diàlisi i d’oxigenoteràpia i, igualment, es garantirà el servei per a la realització de proves que siguin urgents, a criteri del facultatiu. A més, segons Treball, s’haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d’urgències i els sistemes d’emergències mèdiques, en atenció a les especials característiques de l’assistència prestada.
Pel que fa a la resta de serveis no previstos en els apartats anteriors, Treball ha decretat que funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant aquells centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en què passarà a ser del 50%.
Al Banc de Sang i Teixits hi haurà uns serveis mínims del 50% per assegurar l’existència d’un estoc suficient per atendre els pacients. Quant a l’atenció telefònica d’emergències i urgències, es garantirà el manteniment del servei per atendre únicament les comunicacions d’urgències i emergències que s’hagin de gestionar sense demora.
- Una botiga de tota la vida de Manresa tanca amb festa grossa: esbart, sardanes i ballets dels nans
- El poble de més de 500 habitants de Catalunya amb menys veïns sense estudis postobligatoris és a la Cerdanya
- «Hi havia alpinistes que feien expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Mor una dona de Manresa de 76 anys en un xoc frontal amb un camió a la C-58 a Vacarisses
- El teu municipi, té l'índex socioeconòmic alt o baix? Consulta la dada de tots els pobles de Catalunya
- Monbus conservarà la línia Manresa-Barcelona després que la Generalitat rebutgi el recurs de Sagalés
- Si el teu fill neix en un d’aquests tres mesos serà més intel·ligent, segons la ciència