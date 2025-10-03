Estudiants de la UAB tallen els accessos a la universitat en protesta per l'assalt a la Flotilla
EP
Bellaterra
Un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha tallat els accessos a la universitat aquest divendres al matí en protesta per la intercepció de la Flotilla Global Sumud (GSF) i després de convocar-se una vaga de docents i estudiants aquest divendres en solidaritat amb Palestina.
Segons ha informat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), s'han organitzat "piquets combatius amb barricades per tot el campus". Han afegit que, arran d'aquestes actuacions, hi ha un seguiment del "92%" de la vaga estudiantil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
- Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
- Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
- Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
- Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
- Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
- Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris