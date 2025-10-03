Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Estudiants de la UAB tallen els accessos a la universitat en protesta per l'assalt a la Flotilla

Estudiants de la UAB tallant els accessos a la universitat

Estudiants de la UAB tallant els accessos a la universitat / EP/SEPC

EP

Bellaterra

Un grup d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha tallat els accessos a la universitat aquest divendres al matí en protesta per la intercepció de la Flotilla Global Sumud (GSF) i després de convocar-se una vaga de docents i estudiants aquest divendres en solidaritat amb Palestina.

Segons ha informat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), s'han organitzat "piquets combatius amb barricades per tot el campus". Han afegit que, arran d'aquestes actuacions, hi ha un seguiment del "92%" de la vaga estudiantil.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
  2. Rosa Romà, sobre la polèmica de ‘Bestial’, el nou programa de Bibiana Ballbè a TV3: «De vegades encertem i altres vegades, no»
  3. Demanen 4 anys de presó a una dona per estafar 63.150 euros a un bagenc amb qui mantenia una relació per les xarxes
  4. Can Padró: del curset de Felip de Borbó a l’infiltrat a Terra Lliure
  5. Pep Aligué: «Quan algú vol emprendre, l’administració hauria d’afanyar-se a ajudar-lo, però, en comptes d’això, el que fa és posar pals a les rodes»
  6. Discurs inspirador de la directora d'Educació a la Catalunya central: «Mai oblidaré l'ajuda de les mestres quan jo no entenia el català. Intenteu que cada curs sigui inoblidable per als alumnes»
  7. Maragall diu que no votaria ERC si Oriol Junqueras en fos el candidat i l'acusa de provocar enfrontaments al partit
  8. Quatre referents de la comunitat gitana a la ciutat de Manresa: Emprenedors, creients i solidaris

La vaga de professionals sanitaris té un seguiment del 12,6% a la Catalunya central

La vaga de professionals sanitaris té un seguiment del 12,6% a la Catalunya central

La brigada de barri fa millores i reparacions a les voreres de la Balconada

La brigada de barri fa millores i reparacions a les voreres de la Balconada

Taylor Swift no és perfecta: ‘The life of a showgirl’ és un àlbum irregular de l’estrella encantada de conèixer-se

Taylor Swift no és perfecta: ‘The life of a showgirl’ és un àlbum irregular de l’estrella encantada de conèixer-se

Detenen un conductor per quadruplicar la taxa d'alcohol i provocar un accident amb tres ferits a l'A-2, a Òdena

Detenen un conductor per quadruplicar la taxa d'alcohol i provocar un accident amb tres ferits a l'A-2, a Òdena

Rosalía crea una fundació per ajudar la formació de joves a l’Hospitalet

Rosalía crea una fundació per ajudar la formació de joves a l’Hospitalet

El doble campió mundial de borsa és de Manresa: «És molt senzill, i tothom pot fer-ho»

El doble campió mundial de borsa és de Manresa: «És molt senzill, i tothom pot fer-ho»

Canvi de direcció a l’Exploratori: Dolors Grau es jubila i Ramon Canal n’assumeix el relleu

Canvi de direcció a l’Exploratori: Dolors Grau es jubila i Ramon Canal n’assumeix el relleu

Marc Bernal, convocat amb la Sub-21

Marc Bernal, convocat amb la Sub-21
Tracking Pixel Contents