La Generalitat es querella contra Josep Pàmies i demana tancar les webs que promocionen la seva 'teràpia de la lleixiu' contra l’autisme
La Conselleria de Salut afirma que tant l’horticultor com la seva associació poden estar cometent "actes il·lícits penals"
Beatriz Pérez
Després d’anys de reprimendes administratives, expedients sancionadors i multes impagades, la Generalitat ha decidit obrir un nou front contra l’horticultor Josep Pàmies. Aquesta vegada, per via penal. Segons ha pogut saber aquest diari, la Conselleria de Salut ha interposat una querella contra el pagès català i la seva associació, Dolça Revolució, per la promoció de l’anomenada teràpia del lleixiu, un mètode sense fonament científic que és venut com una cura davant tota mena de malalties, inclòs l’autisme, i que es basa en la ingesta d’un producte definit com a "perillós", "tòxic" i fins i tot "il·legal" per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS). Fonts pròximes a la investigació confirmen que la querella ha sigut admesa a tràmit i que el jutjat ja ha citat a declarar els investigats, que van comparèixer per primera vegada la setmana passada als jutjats de Balaguer (Noguera).
Des del 2018 fins ara, tant Pàmies com la seva associació han rebut diverses multes per la promoció de teràpies pseudocientífiques i potencialment perilloses. D’una banda, la Generalitat va interposar una sanció de 300.000 i 90.001 euros que van ser avalades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i que fins i tot van ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). També consten dues sancions administratives més de 450.000 i 300.000 euros que esperen suspeses que es resolgui el procediment penal. Per ara, segons confirma la Generalitat i ha afirmat en diverses ocasions el mateix Pàmies, cap d’aquestes multes ha sigut abonada. Durant un esdeveniment celebrat a Argentona, l’horticultor va afirmar que havia delegat tots els seus béns als seus fills i que, per tant, davant la llei no tenia més patrimoni que la seva pensió.
Segons expliquen des de la conselleria, el procediment obert ara per via penal no es deu a l’acumulació de multes impagades sinó que, tal com han denunciat entitats com el Col·legi de Metges, el discurs de Pàmies "pot ser constitutiu d’actes il·lícits i penals" i, a més, "pot causar perjudicis en la salut de les persones".
