Laura Borràs entra a la direcció de la fundació de Junts i s'encarregarà de la part acadèmica
L’exlíder dels postconvergents no va poder ser presidenta del ‘think tank’ per la seva inhabilitació
Carlota Camps
Un any després de l’últim congrés del partit, Junts posa en marxa finalment la seva fundació. Ho fa després de mesos de negociacions i gestions per mirar d’encaixar entre la fundació de Demòcrates –partit ara integrat dins de la formació de Carles Puigdemont– i els postconvergents, i també per buscar una manera que Laura Borràs pugui entrar a l’organisme. Finalment, serà la directora de la part acadèmica, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, cosa que a la pràctica significa que liderarà tota la part de pensament i reflexió de l’organisme.
Quan Borràs va deixar el lideratge de Junts, l’octubre del 2024, es va anunciar que seria la presidenta de la fundació. Ella mateixa havia proposat a Puigdemont crear un organisme de pensament per al partit, que finalment es va decidir que fos el que ja tenia Demòcrates per estalviar tràmits i aprofitar-ne l’estructura. No obstant, el pla va trobar osbtacles des del primer moment, ja que Borràs està inhabilitada. El TSJC la va condemnar a quatre anys i mig de presó i 13 d’inhabilitació pels delictes de prevaricació i falsedat documental per haver manipulat contractes quan era al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Aquesta circumstància impedia que Borràs fos presidenta d’aquest ‘think tank’, ja que l’article 332-3.2 del codi civil català deixa clar que no pot ser patró –condició indispensable per ser president– de cap fundació a Catalunya qui hagi sigut«inhabilitat per exercir càrrecs públics o per administrar béns», ni tampoc qui hagi comès «delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat». Condicions que es donen en el cas de l’expresidenta de Junts.
A més, davant els dubtes que va generar el cas de l’expresidenta del Parlament i de Junts en el seu moment, el Govern de la Generalitat va analitzar la qüestió amb deteniment i va deixar clar en un informe que la llei impedia ser patró a un inhabilitat. Aquest document va reafirmar que Borràs no podia ser presidenta de la fundació, però també va afectar la situació de Raül Romeva, que fins a finals del 2024 presidia la Fundació Irla –vinculada ERC– tot i estar pel procés.
Malgrat ser fundacions privades, la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, adscrita a la conselleria de Justícia, ha de validar tots els canvis d’estatuts i l’entrada de nous patrons. En el cas de Romeva, va ser el Govern llavors liderat per ERC qui va validar la seva entrada. Els republicans van defensar llavors que comptaven amb què l’exconseller d’Exteriors seria amnistiat en un breu període de temps, una cosa que encara no ha passat. Després de l’informe, Romeva va deixar de ser president, però es va mantenir vinculat a la fundació.
Ara és Junts qui troba una fórmula intermèdia perquè Borràs pugui entrar en la fundació sense incomplir la llei. El càrrec com a tal serà el de directora acadèmica, però formarà part de les reunions del comitè,malgrat no ser patrona.
L’entrada de Borràs a la fundació s’anunciarà aquest migdia durant la presentació de la primera activitat que farà de forma conjunta la fundació –abans anomenada FunDem i ara ‘Fundem la República’– i Junts per Catalunya. Es tracta d’una exposició que porta per títol ‘Som el que parlem. La nostra llengua, el vostre país!" i que començarà el seu recorregut itinerant a Girona.
