Salut
Els metges surten al carrer per protestar contra l’estatut marc: «volem treballar, no rebentar»
Salut xifra el seguiment de la vaga en un 9% i Metges de Catalunya, en un 58%
Nieves Salinas
Centenars de metges han sortit aquest divendres en manifestació a Madrid, Barcelona i altres ciutats de l’Estat per protestar contra l’Estatut Marc que estan negociant amb el Ministeri de Sanitat en una jornada de vaga que a Catalunya han seguit el 9% dels facultatius, 58% dels facultatius, segons el Departament de Salut, xifra que el sindicat Metges de Catalunya eleva al 58%.
A Madrid, centenars de facultatius convocats pel sindicat madrileny Amyts marxen des del Congrés dels Diputats cap al Ministeri de Sanitat. Amb missatges com «si les meves condicions laborals són dolentes, el teu servei de salut serà pitjor», «vull treballar les mateixes hores que els altres» o «volem treballar, no rebentar», els metges han lliurat un nou pols contra el Govern per reclamar un estatut propi per l’especial singularitat del col·lectiu, el principal motiu de l’aturada convocada avui. «Volem un conveni propi amb característiques úniques», afirma el col·lectiu.
«Professionals cremats»
A Barcelona, per la seva banda, centenars de metges s’han concentrat davant la Conselleria de Salut amb el lema «conveni mèdic». Es tracta de la primera vaga que es produeix sota el mandat d’Olga Pané. «La nostra vocació, el vostre xantatge» són algunes de les pancartes que es poden llegir. Mentre els metges protesten, la consellera Pané es troba a l’Escala, visitant l’ampliació del CAP
«Metges de Catalunya torna avui als carrers. Transcorreguts gairebé tres anys des de la històrica vaga va mobilitzar 2.000 metges en dos dies, tornem a ser aquí pel fracàs dels polítics», ha dit el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, que ha afegit: «Tenim una societat cada vegada més envellida i uns professionals cremats».
Segons el col·lectiu, la renovació de l’Estatut Marc semblava que obria la porta a fer transformacions positives, però «aquella esperança ha tingut un recorregut curt». «La nostra veu no és escoltada, som residuals. Les guàrdies de 24 hores, que aquí fem, ja són residuals a Europa», han afegit.
Estatut propi
El nus del conflicte és que els sindicats mèdics volen tenir el seu propi text, que regeixi les seves condicions laborals de forma particular i que faciliti diferenciar les condicions de formació i responsabilitat dels facultatius i com hauria de ser la seva regulació. «És necessari que els professionals comptin amb una norma específica i un àmbit per negociar-la propi, una reclassificació adequada als seus requisits formatius i d’acompliment laboral i una jornada de treball que no perpetuï el maltractament al metge i facultatiu, especialment referent a guàrdies, descansos, retribucions o còmput d’hores per a la jubilació. Es tracta de reconèixer adequadament a la baula fonamental del procés assistencial», insisteixen.
Per la seva banda, el Ministeri de Sanitat manté que el nou estatut, que desbloqueja una reforma que feia 22 anys que estava encallada, «millora els drets del personal sanitari, redueix la precarietat i posa fi a les guàrdies de 24 hores», una cosa que reclamaven els professionals des de fa dècades. Sanitat, que ara obre la negociació a les comunitats autònomes, ja que tenen les competències en la matèria, assegura que «un estatut només per a metges trencaria la cohesió i generaria desigualtats». El sistema de salut, mantenen, és multidisciplinari –amb metges, infermeres, farmacèutics i altres professionals treballen en equip– i la classificació professional ja reconeix les especialitats i la formació avançada, sense necessitat d’un estatut a part.
