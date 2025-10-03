En marxa una nova manifestació a Barcelona per l'alliberament de la Flotilla i el trencament de relacions amb Israel
Alguns dels manifestants porten fotografies amb imatges d'infants ferits i mutilats a Gaza
Laura Fíguls / Nico Tomás (ACN)
Centenars de persones s'han tornat a mobilitzar aquest divendres a la tarda pels carrers de Barcelona per demanar l'alliberament dels activistes internacionals de la missió Global Sumud Flotilla, així com per exigir que els governs i institucions trenquin relacions amb Israel i li embarguin les armes. La manifestació ha començat a la plaça d'Urquinaona i té previst acabar a la plaça de la Carbonera, on hi ha una acampada que té la consigna de mantenir una "mobilització permanent" contra el "genocidi" a Gaza. És el segon dia consecutiu de mobilitzacions a diversos punts del país després que l'exèrcit israelià interceptés la missió humanitària en aigües internacionals quan es dirigia cap a Gaza.
Els manifestants han baixat cap a la Via Laietana encapçalats per dues pancartes en què es podia llegir 'Trenquem relacions amb Israel' i 'Boicot a Israel'. Els participants en la protesta cridaven consignes com 'Palestina lliure', i alguns exhibien fotografies d'infants ferits i mutilats a Gaza.
