En marxa una nova manifestació a Barcelona per l'alliberament de la Flotilla i el trencament de relacions amb Israel

Alguns dels manifestants porten fotografies amb imatges d'infants ferits i mutilats a Gaza

Una fotografia amb un infant ferit durant les operacions militars israelianes a Gaza, durant una manifestació a favor de Palestina a Barcelona

Una fotografia amb un infant ferit durant les operacions militars israelianes a Gaza, durant una manifestació a favor de Palestina a Barcelona / Joan Mateu Parra

Laura Fíguls / Nico Tomás (ACN)

Barcelona

Centenars de persones s'han tornat a mobilitzar aquest divendres a la tarda pels carrers de Barcelona per demanar l'alliberament dels activistes internacionals de la missió Global Sumud Flotilla, així com per exigir que els governs i institucions trenquin relacions amb Israel i li embarguin les armes. La manifestació ha començat a la plaça d'Urquinaona i té previst acabar a la plaça de la Carbonera, on hi ha una acampada que té la consigna de mantenir una "mobilització permanent" contra el "genocidi" a Gaza. És el segon dia consecutiu de mobilitzacions a diversos punts del país després que l'exèrcit israelià interceptés la missió humanitària en aigües internacionals quan es dirigia cap a Gaza.

Els manifestants han baixat cap a la Via Laietana encapçalats per dues pancartes en què es podia llegir 'Trenquem relacions amb Israel' i 'Boicot a Israel'. Els participants en la protesta cridaven consignes com 'Palestina lliure', i alguns exhibien fotografies d'infants ferits i mutilats a Gaza.

En marxa una nova manifestació a Barcelona per l'alliberament de la Flotilla i el trencament de relacions amb Israel

Gala Viles Florides a Sant Fruitós de Bages

Els contenidors soterrats de Manresa també funcionen amb targeta

Les cares més conegudes entre els detinguts de la flotilla de Gaza

Els departament d'Agricultura exposa als propietaris forestals reunits a Solsona les necessitats de mecanització dels treballs als boscos

Trump dona un ultimàtum a Hamàs perquè accepti abans de diumenge el seu pla de pau per a Gaza o serà "un infern"

El Baxi Manresa retroba la lliga contra La Laguna Tenerife, rival amb qui la va deixar el maig, sense Knudsen

La mobilització pro Palestina divideix els polítics de Manresa: Del «genocidi» d'Aloy (ERC) al« justifiquen la violència i el terrorisme» de Javaloyes (PP)

