El futur d’ERC en les eleccions
Aragonès evita recolzar Junqueras com a candidat: «no em posicionaré en el debat intern»
Europa Press
L’expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha evitat aquest divendres donar suport de forma explícita al president d’ERC, Oriol Junqueras, que aquesta setmana ha anunciat la seva intenció de ser el candidat del partit a unes futures eleccions al Parlament: «No em posicionaré en el debat intern». Així s’ha manifestat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4, en la qual ha afirmat que el líder republicà s’hauria de poder presentar a les primàries internes, perquè se li hauria d’aplicar la llei d’amnistia.
«S’ha d’aplicar la llei d’amnistia. I tothom té el dret a presentar-se a unes primàries internes i a ser votat. A partir d’aquí, ERC té els seus procediments. Les eleccions encara són llunyanes i en el seu moment hi haurà unes primàries», ha afirmat. Aragonès ha dit que per ara no hi ha eleccions a la Generalitat convocades, i que l’anunci de Junqueras és «una expressió de voluntat» que li sembla bé, tot i que ha afirmat que no promourà ni que Junqueras sigui el candidat del partit, ni una candidatura alternativa. «Jo ja m’he posicionat en el procés intern, i serà l’última vegada que em posicionaré en eleccions internes», ha conclòs, amb referència al Congrés Nacional en què Aragonès va recolzar la candidatura alternativa a la de l’actual líder republicà.
Els pressupostos d’Illa
Aragonès s’ha referit també a l’estabilitat del Govern que presideix Salvador Illa, i ha assenyalat que, si els acords del PSC amb ERC «es compleixen plenament», li serà més fàcil aprovar uns pressupostos, una cosa que ha considerat imprescindible per a Catalunya. «Esquerra té un paper clau, amb altres partits, al Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya. Per tant, té aquesta força per assegurar-se el compliment dels acords. El que ha de ser normal en política és que es compleixin els acords», ha afegit.
Finalment, preguntat pel paper de Junts davant l’auge d’Aliança Catalana, els ha demanat que no pactin amb la formació que lidera Sílvia Orriols, començant per les pròximes eleccions municipals, tot i que ha dit que no sap què faran. «Quan se’ls pregunta per pactes municipals possibles amb aquesta formació, no acaben d’aclarir-ho. Jo el que desitjo és que, independentment que puguin tenir una política migratòria més restrictiva o menys, que tinguin clar que hi ha unes línies vermelles. Més que un cordó sanitari, línies vermelles», ha conclòs.
