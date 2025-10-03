Entrevista amb l'expresident
"Tornarem a veure Puigdemont a Espanya": el vaticini de Zapatero
"Hi ha una aspiració de fa molt de temps perquè se suprimeixi el peatge del Huerna i espero que es pugui obrir un diàleg entre el Principat i el Ministeri"
"Les forces que van aprovar la investidura de Sánchez haurien de valorar el projecte que s’està duent a terme; és socialment i econòmicament molt positiu per a Espanya"
Alicia García-Ovies
L’expresident del Govern d’Espanya José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) ha visitat aquesta setmana Astúries per analitzar l’avenç que s’ha produït a Espanya en matèria de diversitat i inclusió, i ha rebut LA NUEVA ESPAÑA per abordar els nombrosos fronts que té oberts: les converses amb Puigdemont, les acusacions d’Aldama i la situació actual del PSOE.
Diu vostè que l’avenç de l’extrema dreta té el seu origen als Estats Units. A què es refereix?
Els Estats Units, al cap i a la fi, són la gran potència en el món de les democràcies i han irradiat d’una manera evident un discurs antipolític, un discurs d’una dreta rebel, que ho qüestiona tot, que ho nega tot (les vacunes, la ciència, la igualtat de gènere…). Crec que la història ens ensenya que sempre que hi ha hagut un procés de grans avenços hi ha una certa reacció. Ara estem en aquest moment. Els Estats Units són un país en una crisi profunda que haurà de resoldre; jo crec que serà coyuntural i que a Espanya no tindrà èxit.
Els aranzels de Trump obliguen Europa a mirar altres mercats. Vostè coneix molt bé el mercat xinès. És l’oportunitat per obrir-se al continent asiàtic?
És evident que la política d’aranzels i de tancar mercats perjudica tothom, inclòs qui la fa, que són els Estats Units. Un dels grans èxits de l’economia mundial, del qual s’ha beneficiat la Xina però també altres països, ha estat l’obertura comercial. El comerç internacional és el que assigna millor els recursos, el que fomenta la competitivitat.
Jo interpreto també que això serà un temps cíclic i conjuntural, i que el destí de la societat i de l’economia internacional no pot ser altre que la cooperació i l’obertura econòmica.
Com avancen les seves converses amb Puigdemont? Junts aprovarà els pressupostos?
Penso que és un diàleg polític que afronta alternatives, busca coincidències davant una situació que va ser molt greu. És un procés que requereix temps, paciència, escoltar, comprendre i reconèixer. Els verbs que fonamenten els acords i la democràcia. I en això estem: hores i hores. I més enllà dels pressupostos, m’importa —o almenys intento contribuir-hi— que hi hagi un nou clima històric en la relació política entre els independentistes catalans i el conjunt de l’Estat espanyol.
Es tornarà a veure Puigdemont a Espanya algun dia?
Sí. La meva opinió és que sí.
Acabarà Sánchez la legislatura?
La meva opinió és que sí.
Llavors, no hi haurà eleccions anticipades?
Espero que una part de les forces que van aprovar la investidura, els anomenats aliats o socis, valorin el projecte que s’està duent a terme i que ha de culminar molts objectius. És socialment i econòmicament molt positiu per a Espanya. Això no es pot discutir.
A més, necessitem que el govern de Pedro Sánchez pugui continuar incrementant la impronta que ha marcat al món, especialment a Europa, a favor de la pau, del multilateralisme, en la condemna de les guerres i els abusos. Necessitem que faci aquest pas endavant. Ho ha fet molt bé Pedro Sánchez i estic convençut que això és un estímul molt important per arribar al final de la legislatura.
Què li semblen els atacs del PP?
Això és una collita meva. Aquesta ansietat infinita del PP per atacar Pedro Sánchez i la seva família no és una bona estratègia. Recordi aquesta frase: això és com els boxejadors que llancen cops a l’aire sense pensar, i això no puntua. Crec que l’ansietat és excessiva i el Partit Socialista sap buscar els seus temps.
Hi ha qui diu que Pedro Sánchez no ha estat prou taxatiu amb la corrupció del PSOE.
Nosaltres som respectuosos amb la justícia quan hi ha hagut elements en l’informe de la UCO. Crec que, més enllà de com s’acabi substanciant, no podem perdre de vista els principis de l’Estat de Dret. Pedro Sánchez, com a president i secretari general del PSOE, ha reaccionat en el seu moment de manera adequada, separant les persones que han estat imputades.
Ja sabem que no és fàcil establir les diferències, però el Partit Popular, sempre que ha tingut un cas d’escàndol, l’ha negat. Quasi sempre l’ha negat.
Per exemple?
Recordo, perquè jo era president del Govern, que gairebé em va donar un patatús quan va esclatar el cas Gürtel i veia per televisió Rajoy amb tota la cúpula del PP dient que aquest no era un cas del PP, sinó contra el PP. Perquè l’acusava un jutge i no la Fiscalia. Això no ho hem vist fer ni al Partit Socialista ni a Pedro Sánchez.
Al contrari, ha assumit la responsabilitat. Ha estat un moment difícil, és clar. En som tots conscients i ara cal esperar. Però ha reaccionat en termes polítics adequadament, i a partir d’aquí els ciutadans jutjaran.
Aldama l’ha assenyalat directament per la seva connexió veneçolana.
A Aldama no li contestaré, òbviament. A determinades coses no s’hi contesta.
