Unes 70.000 persones es manifesten a Barcelona en suport a Gaza i la Flotilla
La marxa està encapçalada per la pancarta 'Aturem el genocidi a Palestina. Prou comerç d'armes amb Israel'
ACN
Unes 70.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, es manifesten aquest dissabte pels carrers de Barcelona, en la tercera jornada de protestes contra el "genocidi" a Gaza i per reclamar l'alliberament de la Flotilla. La manifestació -amb sortida dels Jardinets de Gràcia i arribada prevista a l'Arc de Triomf- està encapçalada per una pancarta amb el lema 'Aturem el genocidi a Palestina. Prou comerç d'armes amb Israel'. La mobilització de Barcelona està secundada per unes 650 organitzacions que reclamen "la fi del genocidi a Palestina, un embargament d'armes integral, la ruptura de les relacions i la fi de l'acord d'associació entre la UE i Israel". Durant la jornada estan previstes mobilitzacions a altres ciutats de Catalunya i l'Estat.
Abans de l’inici de la manifestació, la presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya, Natàlia Abu Sharar, ha carregat contra el pla de pau proposat per Donald Trump, que ha qualificat “d’una altra tapadora per continuar amb el genocidi” per part d’Israel. “Aquest acord s’ha fet sense parlar amb els palestins, sense tenir en compte els drets dels palestins i sense parlar amb Palestina”, ha assegurat.
Abu Sharar ha fet una crida a “continuar sortint als carrers” i “no normalitzar una colonització, un apartheid i la neteja ètnica del poble palestí”. Segons ha assegurat, “Gaza actualment és un camp d’extermini” mentre a Cisjordinària “continuen amb la construcció d’assentaments il·legals a terres palestines”. “Això no és normal, Israel està actuant amb total impunitat”, ha reblat.
Per la seva banda, Alys Samson Estapé, membre de la coalició Prou Complicitat amb Israel, ha pronosticat que la manifestació d’aquest dissabte marcarà “un dia històric” que demostrarà que “Catalunya està amb Palestina” i que mostrarà “la necessitat urgent d’aïllar Israel i de posar fi al sionisme, que és una forma de racisme”.
Prou Complicitat amb Israel ha reclamat a la Unió Europea (UE) que “posi fi a totes les relacions” amb l’estat hebreu; al govern espanyol que “imposi ja un embargament d’armes integral” i als partits polítics que donin suport al reial decret que s’ha de debatre la setmana que ve al Congrés dels Diputats, que eu “insuficient” però “un pas en la direcció correcta”.
La plataforma també ha demanat al govern espanyol que no doni suport al pla de Donald Trump, que ha qualificat “de tot menys un pla de pau”, perquè el veu com un “pla colonial”. A la Generalitat, ha reclamat que també “posi fi a les relacions amb Israel”, i a l’Ajuntament de Barcelona que “s’asseguri que a la Fira de Barcelona hi deixin d’haver pavellons d’Israel i deixin d’haver-hi empreses còmplices que es lucren del genocidi”.
Des de Global Sumud Flotilla, un dels seus portaveus, Pablo Castilla, ha reclamat al govern espanyol que “intercedeixi en l’alliberament immediat de les persones segrestades” en l’assalt de la Flotilla per part d’Israel, “el trencament immediat de totes les relacions amb l’estat d’Israel” i un “veritable embargament d’armes”.
Castilla ha carregat contra els EUA i la UE, ja que considera que Israel té la seva “complicitat”, “inclòs el govern espanyol”, perquè “no es pot donar suport al poble palestí i donar suport al pla neocolonial de Trump”, i “no es pot donar suport a la Flotilla i reprimir les protestes”. El portaveu de Global Sumud Flotilla ha denunciat que l’assalt és “un atac contra el poble palestí per continuar matant-los de fam” i ha denunciat “agressions i amenaces” a alguns dels activistes detinguts, “especialment els companys àrabs que han sigut els més maltractats”.
A la manifestació també hi ha participat els sindicats CCOO i UGT. La secretària general de CCOO a Catalunya, Belén López, ha demanat als governs que “prenguin mesures contundents per trencar tot tipus de relacions amb Israel”. També ha recordat la convocatòria de vaga parcial que han convocat per al 15 d’octubre i ha fet una crida als treballadors a que s’hi sumin.
Des de la UGT, el seu secretari general a Catalunya, Camil Ros, ha demanat la “llibertat immediata” dels activistes de la Flotilla i també ha fet una crida als treballadors per “no quedar al marge” i també mobilització el pròxim 15 d’octubre “amb vagues, activitats, mobilitzacions, que es vegi que tota la societat està per la pau i contra la guerra”.
