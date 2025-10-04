Preocupació en el sector ramader pel primer cas de dermatosi: "Ha faltat previsió"
La detecció del contagi dispara les alarmes entre els pagesos, que exigeixen mesures urgents per contenir la malaltia
Laura Teixidor
La detecció del primer cas d'Espanya Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a Castelló d'Empúries ha generat certa inquietud i preocupació entre els ramaders, especialment a les comarques gironines. Representants del sector critiquen la manca de previsió per part del Govern i alerten de les greus conseqüències econòmiques i sanitàries que pot tenir aquesta malaltia altament contagiosa.
El primer avís sobre el focus va arribar aquest divendres a la tarda en forma de rumors, segons ha explicat Jordi Ginabreda, portaveu de Revolta Pagesa. “La informació es va escampar pel sector cap a les sis de la tarda, però no vam tenir cap comunicació oficial fins passades les vuit del vespre”. Com a conseqüència, el Departament d'Agricultura va convocar una reunió d’urgència amb els representants ramaders. Segons Ginabreda, però, la trobada “no va ser productiva” i va evidenciar la manca de protocols clars: “No hi havia criteris establerts ni sabien transmetre com s’havia d’actuar”, ha afirmat.
"Havíem d'estar preparats per afrontar el problema quan arribés a Catalunya i no ha sigut així"
Ginabreda ha assenyalat que el sector es troba immers en una “situació de nerviosisme generalitzat” i ha criticat la manca d’informació oficial: “Als grups de WhatsApp hi ha molta confusió, preguntes que es converteixen en afirmacions i rumors que corren per falta d’informació clara”. També ha lamentat que la malaltia feia temps que estava present a Itàlia i França. "Havíem d'estar preparats per afrontar el problema quan arribés a Catalunya i no ha sigut així".
Per la seva banda, Raquel Serrat, coordinadora nacional d’Unió de Pagesos, el sindicat majoritari del sector, ha estat contundent: “Ha faltat prevenció i ara paguem les conseqüències”. Serrat ha recordat que el sindicat ja havia demanat al juny una campanya de vacunació preventiva a les comarques frontereres amb França, on ja hi havia focus actius de la malaltia. “Se’ns va dir que calia esperar, i ara ens trobem amb sacrificis massius i restriccions de mobilitat en un radi de 50 km”, ha lamentat.
"Ha faltat prevenció i ara paguem les conseqüències"
Serrat també ha posat el focus en l’impacte econòmic que pot tenir aquesta crisi sanitària: “Molts ramats del Ripollès baixen a pasturar a l’Empordà a l’hivern. Si no poden fer-ho, qui compensarà aquest sobrecost?”, s’ha preguntat. Per això, el sindicat exigeix un pla de vacunació, controls fronterers reforçats i un sistema d’indemnitzacions que cobreixi no només el sacrifici dels animals, sinó també els danys indirectes.
Des d’una visió més tècnica, Àngela Casanovas, directora de l'Associació Catalana de Criadors de Vacum de Carn (Asoprovac) de Catalunya, ha reconegut que el sector era conscient del risc i que feia setmanes que es feien analítiques i PCRs, totes fins ara amb resultats negatius. També ha remarcat que el Departament seguia els protocols europeus vigents, i que no hi havia marge legal per restringir moviments de bestiar des de fora de les zones restringides de França: “El comerç amb França és molt fluid i no es poden prohibir els moviments si no hi ha una justificació legal”.
Reforçar la desinfecció
Casanovas ha assenyalat la importància de reforçar la desinfecció, tant a les granges com als transports de bestiar, i ha destacat que la malaltia té un comportament “curiós i difícil de traçar”, ja que es transmet per vectors com mosquits o mosques i no sempre es pot identificar el punt d’origen del contagi.
Pel que fa a les conseqüències econòmiques, Casanovas ha recordat que, en tractar-se d’una malaltia de categoria A segons la normativa comunitària, les compensacions poden arribar al preu de mercat dels animals. “Això és clau, perquè els preus actuals són molt alts i compensar amb taules antigues seria una ruïna per al ramader”, ha advertit. Tot i això, ha confirmat que, a causa del focus, Espanya ha perdut temporalment l’accés a l’exportació de bestiar viu fora de la Unió Europea, fet que pot tenir un impacte important en el sector.
"Els preus actuals són molt alts i compensar amb taules antigues seria una ruïna per al ramader”
Tot i les crítiques i la preocupació, des d’Asoprovac confien que el focus es pugui contenir aviat: “Esperem que d’aquí a uns dies puguem parlar d’un focus extingit. Els protocols s’estan aplicant i confiem que funcionin”, ha conclòs Casanovas.
