Els Mossos alerten d'una ciberestafa que reclama la matrícula universitària de forma fraudulenta
Els delinqüents fan creure que hi ha un retard en el pagament i insten a abonar els diners per evitar iniciar un litigi
GERMÁN GONZÁLEZ
Els ciberestafadors aprofiten els moments d'incertesa d'alguns estudiants i les seves famílies a l'inici del curs escolar per intentar treure'n un benefici. Per això solen enviar missatges on s'indica que cal el pagament d'alguna despesa relacionada amb la formació universitària. És el que han detectat els Mossos d'Esquadra que alerten d'un correu fraudulent "on suplanten una universitat i et diuen que encara no has pagat la matrícula". "Abans de fer cap pagament, contacta directament amb el teu centre educatiu", destaca la policia catalana.
No és la primera vegada que els delinqüents fan servir aquest mètode. Fa un any la Universitat de Barcelona també va alertar d'una campanya de correus electrònics fraudulents dirigits a alumnes universitaris amb l'objectiu d'estafar-los. Per fer el pagament constava un número de compte corrent i un codi BIC, una referència que s'utilitza per fer transferències internacionals a països fora de la Zona SEPA, la zona única de pagaments a Europa, que ofereix més seguretat contra el frau bancari.
Just a l'inici d'aquest curs, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya també va alertar una altra campanya de correus fraudulents on els delinqüents es fan passar per universitats i centres superiors d'educació, com Esade. El mètode era el mateix: reclamen el pagament de quantitats de diners per un suposat retard en el pagament de la matrícula. En cas de no fer-ho, s'amenaça la víctima d'enviar l'expedient al departament de litigis de la institució.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya remarca que Esade juntament amb altres institucions universitàries espanyoles han alertat els estudiants d'aquesta campanya de correus fraudulents. Els delinqüents suplanten la identitat de la universitat i demanen una transferència bancària de 850 euros per al pagament de la matrícula, ja que asseguren que hi va haver un retard.
Fan servir el logotip
En el cas d'Esade, els missatges simulen ser comunicacions oficials, ja que inclouen el logotip de la universitat a la petició del pagament dels 850 euros. El correu indica que cal fer el pagament a través d'una transferència bancària a un número de compte que s'inclou al correu i enviar el comprovant a una adreça fraudulenta.
Els missatges procedeixen d'una adreça falsa que no forma part dels canals oficials de la universitat. "Amb aquestes comunicacions, els ciberdelinqüents busquen crear una sensació d'urgència perquè l'usuari enviï ràpidament els diners sense comprovar la veracitat del missatge", remarquen des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Per això, recorden que si es rep un missatge similar cal verificar l'adreça del remitent, ja que sovint els estafadors creen adreces molt similars a les originals per confondre els usuaris.
L'Agència de Ciberseguretat recorda que "mai s'han de donar dades personals o bancàries a través de correus que semblin sospitosos o pàgines web no oficials, ni descarregar arxius adjunts. En cas de dubte, no responguis, i contacta per una altra via amb la secretaria del teu centre educatiu o consulta els canals oficials de la Universitat". D'aquesta manera, es tindrà un inici de curs sense ensurts.
