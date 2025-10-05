Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una teràpia grupal i familiar per a menors redueix els símptomes depressius i els ingressos hospitalaris

Els experts consideren que “les famílies són l’instrument fonamental per produir canvis”

“Les nostres intervencions fomenten l’esperança i la desresponsabilització, sense eludir la presa de consciència”, afegeixen

Una familia al centre de Barcelona

Una familia al centre de Barcelona / Mar Armenteros

Fidel Masreal

Una teràpia amb menors i les seves famílies, basada en una intervenció multidisciplinària de diversos especialistes en salut mental durant quatre mesos, aconsegueix reduir dràsticament el nombre d’ingressos hospitalaris i de visites a urgències, i disminueix també els símptomes depressius i d’ansietat dels joves.

Així ho han exposat els autors de l’estudi, Violeta Suárez i Diego Padilla, psicòloga clínica i expert en teràpia cognitivoconductual, respectivament. La seva conclusió és clara: el tractament “aconsegueix una gran potència terapèutica” gràcies a les reflexions i experiències compartides entre les famílies.

El programa TAIMING

La teràpia es coneix com TAIMING (Tractament Ambulatori Intensiu Multidisciplinari en la Infància i Adolescència Grupal) i s’adreça a joves amb un trastorn mental greu durant la infància o l’adolescència.

Es duu a terme en un centre de salut mental —en aquest cas, a Majadahonda (Madrid)— per estabilitzar i reduir la problemàtica mitjançant una psicoteràpia psicodinàmica en què participen les famílies. Hi intervenen professionals de diverses disciplines (psiquiatra, psicòleg, infermera, treballadora social, entre d’altres) i s’aplica tant a nivell individual com grupal i multifamiliar.“Les reflexions i experiències compartides entre les famílies amplifiquen el poder terapèutic de la intervenció”,afirmen Suárez i Padilla.

Un treball exigent

Els investigadors subratllen que el compromís és alt: cal una reorganització familiar per assistir durant quatre mesos a les sessions grupals i entrevistes familiars, mentre que els adolescents han de comprometre’s a acudir setmanalment a la seva psicoteràpia individual. El seguiment es manté com a mínim durant sis mesos, amb sessions en grup (amb altres adolescents, amb la pròpia família o amb diverses famílies). També hi intervenen professionals de psiquiatria i infermeria, i es fan visites domiciliàries.

Conflictes dins les famílies

Aquest treball intensiu permet detectar problemes de fons en el nucli familiar. Suárez i Padilla descriuen casos de famílies rígides o desorganitzades, amb límits poc definits; famílies tancades davant una “maldat externa”; famílies narcisistes o amb secrets; pares o mares fusionats simbòlicament; o entorns on l’agressivitat és la forma habitual de relació. També s’hi inclouen pares amb manca d’afecte o mares que assumeixen el rol de cuidar el pare, així com famílies amb patologies no diagnosticades.“Si els adolescents ‘emmalalteixen’ dins les famílies i a causa d’elles, és també dins i a través d’elles que poden assolir un millor desenvolupament i salut”,recorden els autors.

Casos greus i objectius de les sessions

Els joves que participen en el programa parteixen de situacions molt greus: estructures de personalitat fràgils, autolesions, intents de suïcidi, empitjorament escolar i social, aïllament i relacions disfuncionals.

Les sessions busquen que els menors prenguin consciència de les seves dificultats i que les famílies s’impliquin activament. La base de la metodologia és que “les famílies són l’instrument fonamental per produir canvis”. A més, es treballa per fomentar l’esperança i reduir la culpabilitat, sense defugir la reflexió i la responsabilitat emocional.

Resultats significatius

Sis mesos després d’aplicar la teràpia, els resultats són clars:

  • Els ingressos hospitalaris passen de 25 a només 3.
  • Les visites a urgències es redueixen de gairebé 40 a 6.
  • Els símptomes depressius baixen del 36% al 26%.
  • Els símptomes d’ansietat, del 36% al 22%.

Els autors expliquen que les experiències compartides entre famílies multipliquen l’efecte terapèutic, ajuden a integrar la teràpia en el dia a dia i creen un espai segur perquè els adolescents puguin treballar necessitats emocionals no resoltes. També s’hi revisen rols familiars i es promouen patrons de relació més saludables, per afavorir “canvis positius” i una xarxa de suport mutu.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
  2. Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
  3. Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
  4. TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
  5. Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
  6. Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
  7. De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
  8. «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»

Troba't en les millors fotografies del concurs de boletaires de Castellar del Riu 2025

Troba't en les millors fotografies del concurs de boletaires de Castellar del Riu 2025

Una teràpia grupal i familiar per a menors redueix els símptomes depressius i els ingressos hospitalaris

Una teràpia grupal i familiar per a menors redueix els símptomes depressius i els ingressos hospitalaris

Flick opta per un missatge positiu enmig de la catàstrofe: “Mirem endavant amb optimisme”

Flick opta per un missatge positiu enmig de la catàstrofe: “Mirem endavant amb optimisme”

El València munta una festa a la seva nova casa a costa d'un Barça fatigat

El València munta una festa a la seva nova casa a costa d'un Barça fatigat

Viatge a Florència amb Junqueras com a guia, el reclam comercial d'una agència catalana

Viatge a Florència amb Junqueras com a guia, el reclam comercial d'una agència catalana

Joan Donovan, experta en extremisme: «Les milícies ja s’estan preparant per a una guerra civil als EUA»

Joan Donovan, experta en extremisme: «Les milícies ja s’estan preparant per a una guerra civil als EUA»

El negoci de la venda dels productes d'Amazon retornats: "Un camió que arribi avui estarà venut demà"

El negoci de la venda dels productes d'Amazon retornats: "Un camió que arribi avui estarà venut demà"

El CB Artés suma el quatre de quatre a costa del Salt (60-54)

El CB Artés suma el quatre de quatre a costa del Salt (60-54)
Tracking Pixel Contents