Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Viatge a Florència amb Junqueras com a guia, el reclam comercial d'una agència catalana

La iniciativa sorgeix d’un grup de persones que l’hi van demanar quan era a presó

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una conferència

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en una conferència / MANU MITRU

Quim Bertomeu

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha llançat la seva candidatura a la presidència de la Generalitat prometent pactes socials contra l’extrema dreta.

En un món amb cercadors de vols i hotels, i amb ChatGPT disposat a dissenyar-te un viatge o recomanar-te un restaurant a qualsevol lloc, no ha de ser fàcil per a les agències de viatges trobar nous reclams. Ara, Kulturalia, una agència de Barcelona especialitzada en expedicions culturals, ofereix un viatge de cinc dies a Florència (Itàlia) amb un atractiu peculiar: els participants estaran “acompanyats pel professor d’història i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras”.

El viatge, titulat “La Florència dels Mèdici, bressol del Renaixement”, està programat per al mes de novembre i inclou les grans joies de la ciutat toscana: el Palazzo Médici Riccardi, la Galeria de l’Acadèmia, el Palazzo Pitti, els Jardins Boboli, la Galeria dels Uffizi i les basíliques de Santa Croce i Santa Maria Novella, entre d’altres. El preu és de 2.495 euros per persona, amb pensió completa, hotel de quatre estrelles i “explicacions d’alt valor històric” —les de Junqueras. Segons s’indica en la publicitat, es tracta d’un “viatge d’autor”.

Un compromís nascut a la presó

Com ha acabat Junqueras, que aquesta setmana ha anunciat que vol ser el candidat d’ERC a la Generalitat, implicat en aquest projecte? L’origen d’aquesta iniciativa no és comercial. Segons fonts d’ERC consultades per El Periódico, es tracta d’un compromís que va assumir quan era a la presó, després que diverses persones li ho demanessin per carta o durant les seves visites. L’agència Kulturalia els ha ajudat a organitzar el viatge. “Era la seva il·lusió complir amb ells un cop sortit de la presó [...] Junqueras és un italianòfil”, afegeixen aquestes fonts. Des de l’agència confirmen l’existència del viatge i remarquen que la seva especialitat són els itineraris culturals, però han declinat fer més valoracions.

Del liceu italià al Vaticà

La decisió de Junqueras d’embarcar-se en aquest projecte també s’entén mirant la seva trajectòria prèvia a la política. És llicenciat en història moderna i contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor en història del pensament econòmic pel mateix centre. Abans de convertir-se en president d’ERC el 2011, va ser professor universitari i divulgador en diversos mitjans de comunicació.

A més, té un vincle fort amb Itàlia: de petit va estudiar al liceu italià de Barcelona, i com a historiador va fer recerca als arxius secrets del Vaticà.

Aquesta vocació de “guia” tampoc no és nova. Quan encara no era un polític conegut, organitzava visites històriques —per exemple, a Barcelona—, on va conèixer Marta Rovira, amb qui formaria més endavant un tàndem polític de 13 anys.

A l’estiu del 2022, pocs dies abans de la Diada, encara se’l va poder veure pels carrers del barri Gòtic de Barcelona fent un recorregut històric per a persones interessades en escenaris relacionats amb l’assetjament de les tropes borbòniques a la Barcelona de 1714. Els assistents s’hi havien inscrit a través de les xarxes socials.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
  2. Hereus de la fàbrica Picnic de Manresa obren una rostisseria en homenatge a la història familiar
  3. Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
  4. TV3 retarda l’emissió de ‘Bestial’, el programa de Bibiana Ballbè, després de la pluja de crítiques
  5. Usuaris de Berga i Sallent esclaten contra la «precarietat» del bus que connecta amb Barcelona: «És una odissea diària»
  6. Manresa dóna la benvinguda a Caixa Guissona en la inauguració de la seva primera oficina en catorze anys
  7. De recórrer fires amb una food truck a obrir un bar amb jardí a Sant Salvador de Guardiola
  8. «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»

Troba't en les millors fotografies del concurs de boletaires de Castellar del Riu 2025

Troba't en les millors fotografies del concurs de boletaires de Castellar del Riu 2025

Una teràpia grupal i familiar per a menors redueix els símptomes depressius i els ingressos hospitalaris

Una teràpia grupal i familiar per a menors redueix els símptomes depressius i els ingressos hospitalaris

Flick opta per un missatge positiu enmig de la catàstrofe: “Mirem endavant amb optimisme”

Flick opta per un missatge positiu enmig de la catàstrofe: “Mirem endavant amb optimisme”

El València munta una festa a la seva nova casa a costa d'un Barça fatigat

El València munta una festa a la seva nova casa a costa d'un Barça fatigat

Viatge a Florència amb Junqueras com a guia, el reclam comercial d'una agència catalana

Viatge a Florència amb Junqueras com a guia, el reclam comercial d'una agència catalana

Joan Donovan, experta en extremisme: «Les milícies ja s’estan preparant per a una guerra civil als EUA»

Joan Donovan, experta en extremisme: «Les milícies ja s’estan preparant per a una guerra civil als EUA»

El negoci de la venda dels productes d'Amazon retornats: "Un camió que arribi avui estarà venut demà"

El negoci de la venda dels productes d'Amazon retornats: "Un camió que arribi avui estarà venut demà"

El CB Artés suma el quatre de quatre a costa del Salt (60-54)

El CB Artés suma el quatre de quatre a costa del Salt (60-54)
Tracking Pixel Contents