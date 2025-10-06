ERC vol extraescolars i menjador gratis a l'escola pública i a la concertada
Aquesta serà la proposta estrella dels republicans al debat de política general
El partit també ha anunciat que avalarà l'embargament d'armes al Congrés tot i lamentar que "arribi tard"
Bernat Vilaró (ACN)
El grup parlamentari d'ERC demanarà la gratuïtat de totes les activitats extraescolars i del menjador escolar a la pública i concertada. Aquesta serà una de les propostes estrella dels republicans al debat de política general que comença aquest dimarts al Parlament. El portaveu del partit, Isaac Albert, ha afegit que aquesta mesura és "necessària", i que seria possible si Catalunya tingués un finançament singular. El dirigent d'Esquerra ha afegit que tornaran a parlar del nou model de finançament durant aquesta sessió plenària. Per altra banda, la formació avalarà al Congrés l'embargament d'armes a Israel. Albert, però, ha lamentat que la mesura "arribi tard".
El grup d'ERC presentarà al Parlament una proposta de resolució perquè menjadors escolars i activitats extraescolars siguin gratuïtes per a tots els infants de Catalunya de la pública i la concertada. Albert ha defensat que es tracta d'una mesura "necessària" i "possible", això sí, amb un nou finançament.
El portaveu republicà ha argumentat que cal dedicar aquests recursos a les famílies del país, i que es tracta de mesures que poden ajudar perquè arribin a finals de mes. "I amb el finançament actual això no és possible", ha advertit Albert, que no ha concretat el cost que suposaria l'aplicació de la mesura.
El dirigent d'Esquerra ha afegit que fer efectiva la proposta no requereix d'uns nous pressupostos, sinó d'un nou finançament que sigui "just".
Albert també ha criticat que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, hagi parlat avui d'"ambició nacional" referint-se a la "gestió" de l'executi. El portaveu d'Esquerra ha reblat que els governs tenen "l'obligació" de gestionar, i que es dona per "descomptada" la gestió social i nacional del país.
En canvi, Albert considera que cal plantejar-se altres "reptes" que facin "aixecar el llistó". En aquesta línia, el portaveu d'ERC considera que el president, Salvador Illa, té "manca d'ambició nacional": "No som una gestoria ni una comunitat autònoma", ha subratllat Albert.
El portaveu del partit també ha criticat que Junts proposi, al debat de política general, la prohibició de l'accés a pisos de protecció oficial als veïns que portin menys de 10 anys empadronats, tal com ha explicat RAC1. "Volem posar solucions, no problemes", ha avisat Albert.
