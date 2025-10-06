Una web permet planificar els viatges de l'R4 en funció dels retards mitjans que acumula la línia
L'R3 i el corredor sud, els traçats que sumen més endarreriments
Eloi Tost (ACN)
Tarragona
Dignitat a les Vies i la Plataforma per la Promoció del Transport Públic (PTP) han presentat aquest dilluns a Tarragona el nou web Puntual.cat. La pàgina permet conèixer els retards mitjans mensuals ferroviaris que acumula cada estació i cada línia de Catalunya i a la vegada planificar quin tren és més adient agafar en funció de l'hora a la que es vulgui arribar a la destinació.
El portal, que ja es troba operatiu, conté milers de dades obtingudes de l'aplicació Transporta'm -també impulsada per les plataformes d'usuaris- que al seu torn les agafa d'Adif. Segons els impulsors, les línies que més endarreriments mitjans acumulen són l'R3 i el corredor sud, R-15 i R-16.
