Amnistia
L’empara de Carles Puigdemont no estarà resolta abans del 2026
El Tribunal Constitucional ha comença a tramitar aquest dimarts els recursos de l'expresident, Toni Comín i Lluís Puig
Ángeles Vázquez
El ple del Tribunal Constitucional ha donat aquest dimarts el tret de sortida a la tramitació dels recursos d’empara presentats per l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l’amnistia al delicte de malversació pel qual estan processats en rebel·lia.
Fonts de l’alt tribunal consideren que les recusacions que tant Puigdemont com Comín van interposar contra els magistrats de sensibilitat conservadora José María Macías, Concepción Espejel i Enrique Arnaldo, que van ser rebutjades en l’anterior ple, farà impossible que les empares siguin aprovades abans de finals d’any.
Això arrossegarà també les empares dels condemnats per malversació, el president d’ERC, Oriol Junqueras; el secretari general de Junts, Jordi Turull, i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, malgrat que les seves impugnacions es van admetre a tràmit el mes de febrer passat.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes