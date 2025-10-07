Pagesos propers al focus de Dermatosi reclamen aturar el sacrifici d'animals: "La feina de generacions penja d'un fil"
Els ramaders demanen més informació al Govern i que el procés de vacunació sigui ràpid
Maria Garcia (ACN)
Pagesos propers al focus de Dermatosi Nodular reclamen que s'aturi el sacrifici d'animals perquè "la feina de generacions penja d'un fil". Els ramaders al·leguen que si només fos un focus, entendrien que es fes un buidatge d'animals en la granja afectada. Però diuen que si el virus s'ha escampat, és millor vacunar les vaques i salvar les explotacions.
Un dels ramaders propers al focus, Jordi Cros, recalca que matar el ramat suposa estar mesos sense ingressos i perdre una genètica que s'ha anat millorant cada generació, sumat al fet que és molt difícil reposar els animals. En aquest sentit, un altre pagès, Joan Dalmau, admet que plegaria si hagués de sacrificar el ramat. També demanen més informació i que el procés de vacunació sigui ràpid.
