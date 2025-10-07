Debat de política general
Salvador Illa promet 214.000 pisos més a Catalunya
La iniciativa planteja que entre el 40 i el 50% d'aquests immobles es reservin per a habitatge protegit amb lloguer assequible
Júlia Regué
L'habitatge està al capdavant de les preocupacions dels catalans i al Govern són conscients que posar fre a la crisi habitacional és una urgència perquè "si no es resol, es posa en risc els avenços socials". El president Salvador Illa, que al debat de política general de fa just un any va prometre la construcció de 50.000 pisos més de lloguer social el 2030, ha anunciat aquest dimarts, al mateix faristol del Parlament, que es proposa edificar altres 214.124 pisos més, a través de la col·laboració publicoprivada, i que entre el 40% i el 50% d'aquests siguin de protecció oficial permanent. La resta, per tant, seran privats. La promesa, en aquesta ocasió, no inclou un calendari específic ni un pressupost clar.
Al Palau de la Generalitat parteixen de la idea que no és que a Catalunya falti sòl, sinó que aquest no s'havia gestionat durant aquests últims anys per transformar-lo en solars en els quals poder fonamentar nous habitatges. Després de rastrejar els terrenys dels municipis catalans disponibles, el Govern ha calculat que hi ha 21.728 nous habitatges que només estan pendents de les obres d'urbanització, 32.396 que esperen la gestió per a la construcció, i altres 118.562 que podrien situar-se en solars identificats que, segons es distribueixi la densitat a l'edifici, podrien assolir els 160.000 pisos.
Això implica que, de l'anunci d'Illa, hi ha 54.124 pisos que es construiran segur, en una reserva de solars que com a molt tard estarà llesta el 2027, i als quals cal sumar entre 118.562 i 160.000 més, segons el projecte final a cada solar, la previsió dels quals és que es posin en marxa entre el 2028 i el 2030. Això implica que, com a màxim, a Catalunya es construiran 214.124 pisos més amb aquest pla -majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona-, però no hi ha un marge clar de temps perquè els catalans hi tinguin accés.
Una de les claus per resoldre quan estaran disponibles xoca amb una altra de les promeses d'Illa, que és precisament l'agilització dels tràmits per a la construcció i la reducció de la burocràcia, una regulació que es farà a través d'una llei que ja està en tràmit al Parlament. "Allunyem-nos de dogmatismes i actuem amb determinació. Quan el mercat no funciona, cal intervenir-lo. Un mercat desregulat per si mateix no garanteix l'accés a l'habitatge. El mercat està fallant i les administracions tenim el deure d'intervenir", ha sentenciat.
L'ambició d'aquest pla és possible perquè, a diferència del projecte dels 50.000 pisos, en aquest cas no tots els nous habitatges seran de protecció oficial i en règim de lloguer. En aquesta nova promoció de la Generalitat, majoritàriament privada, s'obligarà els constructors a tenir una reserva d'entre el 40% i el 50% per solar, com fixa el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. Això implica que el Govern s'acostaria a l'objectiu que el 15% del parc d'habitatge sigui de protecció oficial, ja que actualment la xifra se situa en el 3,7%.
El cap del Govern ha vinculat el dret a tenir un habitatge digne amb el dret a viure amb seguretat. "La seguretat pública és una política social, és també una política d'esquerres", ha reivindicat, en una al·lusió velada a l'extrema dreta que treu profit de la conflictivitat social i de la divisió política. Illa ha defensat que Catalunya és avui "més segura" perquè les xifres de delinqüència han caigut un 4,18%.
Les ajudes del Govern
D'altra banda, Illa ha volgut retre comptes sobre l'estat dels 50.000 pisos que va prometre fa un any i ha aclarit que 31.000 habitatges ja estan en marxa, però en diferent fase de construcció: 22.241 de la reserva de solars, 4.000 d'obra pública, més de 3.000 dels ajuntaments i 1.800 d'adquisició.
I, en aquest punt, també ha volgut treure pit de les subvencions per a l'adquisició d'un primer habitatge per part dels joves, que cobreixen el 20% del valor de l'habitatge a través d'un préstec sense interessos, i que, del 30 de juny al 30 de setembre, ha rebut 4.072 sol·licituds, 1.832 reunien els requisits i, d'aquestes, 831 ja s'han aprovat i 921 estan en fase d'estudi. L'import mitjà de la compra, segons el Govern, és de 200.000 euros i la sol·licitud mitjana del préstec és de 36.000 euros (el màxim és de 50.000 euros).
Clam per l'amnistia i per Gaza
Illa ha inaugurat la sessió plenària, que s'allargarà fins dijous amb la votació de les propostes dels partits, denunciant que a l'hemicicle "falta gent": "Falten Carles Puigdemont i Lluís Puig. Demano l'aplicació àgil, efectiva i plena de la llei d'amnistia. El Govern i jo mateix estem plenament compromesos amb això", ha deixat anar, en un clar al·legat per al seu retorn, i amb l'esperança que els jutges finalment l'apliquin a tots els dirigents del referèndum de l'1-O per completar així la 'desinflamació' del 'procés' i aconseguir passar pàgina, normalitzant alhora, les relacions institucionals també entre actors polítics de primera línia.
Però no només ha trobat a faltar Puigdemont i Puig, sinó també la diputada de la CUP, Pilar Castillejo, que ja és a Catalunya després de ser deportada per Israel com a membre de la Flotilla, una missió de la qual ha agraït la seva "noblesa i l'esperit solidari". El dia en què es compleixen dos anys dels atacs de Hamás, ha condemnat aquest atemptat, així com el "genocidi" que està perpetrant el govern israelià a Gaza, i ha anunciat un nou programa, anomenat 'Catalunya, casa d'acollida palestina', amb el qual pretén atreure estudiants, pacients hospitalaris o professionals i garantir-los l'allotjament i la continuïtat acadèmica, alhora que s'ha compromès a destinar dos milions d'euros de l'Agència Catalana de Cooperació en el pressupost de 2026 per a l'ajuda humanitària a Palestina.
