L’empara de Carles Puigdemont no estarà resolta abans del 2026

El Tribunal Constitucional ha comença a tramitar aquest dimarts els recursos de l'expresident, Toni Comín i Lluís Puig

Carles Puigdemont, durant un míting

Carles Puigdemont, durant un míting / ARXIU/EPC

Ángeles Vázquez

Madrid

El ple del Tribunal Constitucional ha donat aquest dimarts el tret de sortida a la tramitació dels recursos d’empara presentats per l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l’amnistia al delicte de malversació pel qual estan processats en rebel·lia.

Fonts de l’alt tribunal consideren que les recusacions que tant Puigdemont com Comín van interposar contra els magistrats de sensibilitat conservadora José María Macías, Concepción Espejel i Enrique Arnaldo, que van ser rebutjades en l’anterior ple, farà impossible que les empares siguin aprovades abans de finals d’any.

Això arrossegarà també les empares dels condemnats per malversació, el president d’ERC, Oriol Junqueras; el secretari general de Junts, Jordi Turull, i els exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, malgrat que les seves impugnacions es van admetre a tràmit el mes de febrer passat.

