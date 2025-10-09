Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Illa veu amb "esperança" el pacte entre Israel i Hamàs anunciat per Trump i creu que "obre una oportunitat per a la pau"

El president creu que la comunitat internacional ha de vetllar per "una solució real de futur en convivència"

El cap de l'executiu, Salvador Illa, al Parlament

El cap de l'executiu, Salvador Illa, al Parlament / arxiu

ACN

Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que viu "amb esperança" les notícies sobre l'inici del pla de pau a Gaza després d'un acord entre Israel i Hamàs. En un missatge a X ha afirmat que aquest pacte "obre una oportunitat per a la pau". En aquest context, creu que ara és la comunitat internacional qui ha de vetllar perquè aquesta pau sigui "justa per a tothom" i permeti "una solució real de futur en convivència entre Israel i Palestina".

Paral·lelament, el president ha insistit a reclamar l'accés immediat d'ajut humanitari i ha ofert la cooperació de Catalunya en l'assistència i reconstrucció de Gaza.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
  2. Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
  3. Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
  4. El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
  5. Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
  6. Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
  7. La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
  8. Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social

La pel·lícula de 'Mar i Cel' s'estrenarà als cinemes el 28 de novembre

La pel·lícula de 'Mar i Cel' s'estrenarà als cinemes el 28 de novembre

Illa veu amb "esperança" el pacte entre Israel i Hamàs anunciat per Trump i creu que "obre una oportunitat per a la pau"

Illa veu amb "esperança" el pacte entre Israel i Hamàs anunciat per Trump i creu que "obre una oportunitat per a la pau"

L'artista Rodrigo Rodríguez Comos fa donació de dues obres a Manresa

L'artista Rodrigo Rodríguez Comos fa donació de dues obres a Manresa

The Weeknd actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona l'1 de setembre del 2026

The Weeknd actuarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona l'1 de setembre del 2026

Investiguen la mort violenta d'una gossa: la van tancar en un transportí i la van llançar en un estany

Investiguen la mort violenta d'una gossa: la van tancar en un transportí i la van llançar en un estany

Tenerife i València es troben en la mateixa situació que Manresa de cara a les visites israelianes

Tenerife i València es troben en la mateixa situació que Manresa de cara a les visites israelianes

Catalunya inicia la revisió de les ajudes a les escoles concertades de primària

Catalunya inicia la revisió de les ajudes a les escoles concertades de primària

Actuació d'Alosa a la sala de Els Carlins

Actuació d'Alosa a la sala de Els Carlins
Tracking Pixel Contents