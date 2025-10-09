Illa veu amb "esperança" el pacte entre Israel i Hamàs anunciat per Trump i creu que "obre una oportunitat per a la pau"
El president creu que la comunitat internacional ha de vetllar per "una solució real de futur en convivència"
ACN
Barcelona
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que viu "amb esperança" les notícies sobre l'inici del pla de pau a Gaza després d'un acord entre Israel i Hamàs. En un missatge a X ha afirmat que aquest pacte "obre una oportunitat per a la pau". En aquest context, creu que ara és la comunitat internacional qui ha de vetllar perquè aquesta pau sigui "justa per a tothom" i permeti "una solució real de futur en convivència entre Israel i Palestina".
Paral·lelament, el president ha insistit a reclamar l'accés immediat d'ajut humanitari i ha ofert la cooperació de Catalunya en l'assistència i reconstrucció de Gaza.
