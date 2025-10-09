Debat de política general
El PSC votarà en contra de negociar un referèndum com demana Junts
Els postconvergents avisen que el posicionament de la formació liderada per Salvador Illa afectarà la negociació amb el PSOE
Carlota Camps
El PSC votarà en contra de la proposta de resolució de Junts sobre el referèndum, segons fonts del partit consultades per EL PERIÓDICO. Concretament, el text, presentat en el marc del debat de política general al Parlament, proposa que a la taula de negociació amb el PSOE es «plantegi» un referèndum d’autodeterminació a Catalunya.
El partit liderat per Carles Puigdemont va advertir aquest dimecres que el sentit del vot del PSC durant el debat podia afectar la negociació amb el PSOE, en un moment en què la formació independentista ha anunciat que prendrà una decisió aquesta tardor sobre la continuïtat del seu suport parlamentari a Pedro Sánchez. «O hi ha normalitat o hi ha conflicte polític, no podem tolerar una doble vara de mesurar. Seguin conscients d’això en les votacions, s’hi juguen moltes coses», va alertar el president del grup parlamentari, Albert Batet.
La proposta més polèmica de Junts, tot i que n’hi ha d’altres sobre amnistia o concert econòmic també espinoses per al PSC, és la que parla del referèndum. Concretament, el text diu que «es plantejarà en l’espai de negociació habilitat –la taula amb mediador internacional– la celebració d’un referèndum d’autodeterminació sobre el futur polític de Catalunya».
El redactat pretén ser una còpia de l’acord de Brussel·les, que és el que va donar peu a la investidura de Sánchez, tot i que amb alguna variació. Aquell document assegurava que Junts proposaria a Suïssa «la celebració d’un referèndum d’autodeterminació sobre el futur polític de Catalunya emparat en l’article 92 de la Constitució», mentre que el PSOE afirmava que defensaria «l’ampli desenvolupament de l’Estatut del 2006».
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- El supermercat xinès dels horrors: marisc caducat, peix podrit i conserves no aptes per consumir