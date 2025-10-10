Turisme
Catalunya lidera la febre de les autocaravanes: rècord històric amb 1.000 milions en un any
El sector de les autocaravanes i campers aconsegueix un rècord històric de facturació de 1.000 milions d’euros l’últim any, segons l’Associació Espanyola de la Indústria del Caravaning (Aseicar)
Glòria Ayuso
Passar les vacances en una autocaravana torna a estar de moda. Però no igual que abans. Fa només dues dècades, els catalans solien passar l’estiu en un càmping. Ara es prefereix viatjar amb la casa a sobre, en lloc de romandre en un lloc fix.
El sector de les autocaravanes i campers ha aconseguit un rècord històric de 1.000 milions d’euros de facturació al mercat espanyol l’últim any, segons l’Associació Espanyola de la Indústria del Caravaning (Aseicar). Aquesta xifra inclou tant la venda de vehicles com els serveis de lloguer, pàrquings, recanvis i accessoris. La compra de vehicles nous ha augmentat de manera considerable l’últim any, sense superar els nivells de 2021. No obstant això, el rècord de facturació també es deu a l’auge del lloguer i a les vendes de segona mà, que tripliquen les noves.
Catalunya, al capdavant
Catalunya encapçala clarament el mercat i representa el 25% de les noves matriculacions. Ni tan sols va notar el lleu retrocés del sector el 2022 i 2023 a causa de la pandèmia. El lideratge català es mostrarà de nou amb el Saló del Caravaning, un esdeveniment celebrat des de 2018 amb gran repercussió, que tindrà lloc des d’aquest dissabte fins al 19 d’octubre al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.
Canvi de tendència
Fins a inicis del 2000 es compraven caravanes remolcables. Però des de llavors s’ha anat virant progressivament cap a les autocaravanes i campers.
“La societat ha canviat. Busquem llibertat, flexibilitat i contacte amb la natura. L’autocaravana i la camper permeten viatjar sense horaris, allotjar-se sense necessitat de planificació i improvisar”, explica Susana Colom, presidenta del Gremi de Comerciants del Caravaning de Catalunya.
La pandèmia va marcar un punt d’inflexió en aquesta nova manera de viatjar, buscant espais oberts i entorns naturals, similar al que ja feien francesos i alemanys.
Nou perfil de viatgers
El perfil dels aficionats també s’ha diversificat. A més del públic familiar, ara s’hi sumen joves viatgers, aventurers i amants de l’esport. També hi entren els nòmades digitals, que treballen mentre viatgen amb camper o autocaravana.
“Hi ha vehicles per a totes les opcions i pressupostos”, expliquen des de Gremcar. Les autocaravanes són les més grans, les campers són furgonetes comercials adaptades segons l’ús i les ‘urban vans’ inclouen sostres elevats.
Creixement del sector
Malgrat la crisi econòmica a Espanya entre 2008 i 2012, el sector es va recuperar ràpidament amb noves empreses. Des de fa set anys, el Saló del Caravaning mostra la hegemonia de Catalunya i s’ha posicionat com a referència per a la indústria i els usuaris, amb més de 700 models exposats a l’edició 2025.
La inflació i els problemes de subministrament de components després de la pandèmia també van afectar el sector de les autocaravanes, però actualment hi ha una moderació dels preus, i el sector està de moda. Colom afirma que aquest 2025 es viu un bon moment.
Noves activitats i serveis
Amb la popularització del turisme amb autocaravana, apareixen empreses de lloguer, activitats de camperització (adaptació i personalització de furgonetes) i serveis complementaris com pàrquings especialitzats, àrees de pernoctació, botigues i tallers.
Segons Colom, tot i el boom actual, Catalunya encara no ha arribat al nivell de França o Alemanya. I afegeix:
“Encara hi ha persones que es sorprenen quan veuen que dins d’una furgoneta hi ha un bany i aigua calenta”.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»