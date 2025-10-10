DIA DE LA SALUT MENTAL
La demanda d’antidepressius a les farmàcies creix un 24% l’últim any i les dones en lideren el consum
Per comunitats, Madrid –amb un 32% de la demanda total–, seguida de Catalunya (18%) i el País Valencià (14%) són les que encapçalen la demanda d’aquests fàrmacs
Els màxims de consum es concentren en els mesos posteriors a les aturades vacacionals, assenyala un informe de Cofares
Nieves Salinas
La demanda acumulada d’antidepressius a les farmàcies comunitàries ha crescut un 24% l’últim any, segons dades de l’Observatori de Tendències de Cofares, la cooperativa de distribució farmacèutica, analitzades amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. A Espanya, els trastorns depressius són els problemes més freqüents registrats en l’historial clínic de la població amb 47,8 casos per cada 1.000 habitants, després de l’ansietat (106,5 casos/1.000 habitants) i les malalties del son (81,6 casos/1.000 habitants).
Les dades de l’Observatori de Cofares, mostren «un augment constant i lineal» en la demanda d’antidepressius des de principis del 2024. Per comunitats autònomes, lidera Madrid amb un 32% de la demanda total d’antidepressius a les farmàcies comunitàries, seguida de Catalunya (18%) i el País Valencià (14%). A més, l’últim Informe Anual del Sistema Nacional de Salut, apunta que les dones consumeixen entre 1,5 i 3 vegades més (que els homes) aquests fàrmacs en tots els grups d’edat.
Demanda d’ansiolítics
Malgrat el creixement que han experimentat els antidepressius, els ansiolítics continuen sent els grans protagonistes en fàrmacs destinats a la salut mental, ja que constitueixen el 53% del total i determinen la tendència global, assenyala Cofares. No obstant, l’anàlisi remarca l’estabilització de la demanda a les farmàcies comunitàries després dels forts repunts experimentats durant la desescalada i el final de la pandèmia pel coronavirus.
De fet, segons les dades de l’informe, el volum acumulat d’unitats registra un descens del 2% respecte als nivells del 2024. De la mateixa manera, altres psicofàrmacs registren oscil·lacions menors respecte al 2024, com els antipsicòtics, la demanda dels quals ha augmentat un 2,6%, o els hipnòtics i sedants, que han experimentat un descens del 0,8%.
Després de les vacances
L’anàlisi de l’Observatori de Tendències de Cofares revela, a més, un patró estacional molt marcat en la demanda de productes de salut mental a les farmàcies comunitàries que ha evolucionat en els últims anys. Els màxims de consum es concentren en els mesos posteriors a les aturades vacacionals. Mentre que el 2022 i el 2023 aquests pics es van registrar especialment al gener i al febrer, el 2024 i el 2025 aquest comportament es va desplaçar lleugerament cap al febrer i el març, amb repunts anuals també al setembre i l'octubre.
El 10% de la població pateix ansietat, que duplica la seva incidència en dones (14%) davant homes (7%), i és el principal problema detectat en els joves
A Espanya, més d’una de cada tres persones (39%) conviu amb algun problema de salut mental, i aquesta proporció augmenta amb l’edat: supera el 40% entre els qui tenen més de 50 anys i arriba al 50% en els més grans de 85 anys. Els quadres més habituals són l’ansietat, els trastorns del son i la depressió. Concretament, el 10% de la població pateix ansietat, que duplica la seva incidència en dones (14%) davant homes (7%), i és el principal problema detectat en els joves: tres de cada cent menors de 25 anys la pateixen.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat