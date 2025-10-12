La DANA deixa persones atrapades en cotxes i baixos al Montsià, talla l’AP-7 i suspèn trens
Protecció Civil ha enviat aquest diumenge a la tarda una alerta als mòbils del Montsià demanant a la població que eviti fer desplaçaments
ACN
La DANA Alice colpeja el sud de Catalunya amb pluges torrencials i inundacions històriques. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès un total de 18 persones, una greu i 17 lleus, a conseqüència del temporal de pluja. L'inspector dels Bombers de la Generalitat, Oriol Corbella, ha destacat que no s'ha produït cap víctima mortal ni ferit greu tot i les situacions "perilloses" que s'han viscut.
Entre les 17.30 hores de diumenge i les 7 del matí, els Bombers han atès 340 avisos, dels quals 284 a la comarca del Montsià i 55 al Baix Ebre. Fins a les dues de la matinada havien fet 31 salvaments, la majoria de persones atrapades als vehicles en carreteres, camins o barrancs. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.950 trucades des de l'inici de l'episodi de pluges, que han generat un total de 1.487 expedients. La majoria dels avisos provenien de la comarca del Montsià, un 74,75%, la més afectada per les pluges torrencials que es van registrar sobretot diumenge a la tarda. La resta de trucades s’han fet des de la comarca del Baix Ebre (15,06%) i el Baix Camp (3,17%).
Pel que fa als ferits, el greu va patir una relliscada, es va trencar el maluc i ha estat traslladat a l'Hospital de Vinaròs. La resta han estat atencions molt lleus.
Corbella ha explicat que ha estat una "nit llarga" per la "simultaneïtat" de serveis, que va anar a la baixa un cop va parar de ploure. Els Bombers continuen treballant en serveis actius, de menys gravetat, com inundacions en baixos o vehicles atrapats al fang. També estan acabant d'analitzar els danys estructurals que les pluges hagin deixat tant en edificis com en altres infraestructures, com ponts. De moment, els efectius van descartant les zones més crítiques.
Una altra tasca feta durant la nit ha estat la vigilància dels barrancs, que Corbella ha explicat que es fa per protocol per controlar que no hi hagi desbordaments aigües avall. Ara, però, aquesta vigilància activa ha finalitzat i els efectius se centren en atendre les emergències produïdes.
Els Bombers reforçaran aquest matí el dispositiu per resoldre avisos per inundacions no urgents. A més, Corbella ha explicat que s'espera una reactivació de les tempestes i per això hauran d'estar "molt amatents" per si es tornen a produir situacions com les d'aquest diumenge, quan l'aigua va començar a arrossegar tot el que tenia per davant.
Fins ara, les zones més afectades han estat Sant Carles de la Ràpita, Santa Bàrbara i Godall. Inicialment, l'episodi va afectar les poblacions de Santa Bàrbara i Godall. Un parell d'hores més tard, quan l'aigua va començar a arribar a peu de costa, van començar a generar-se sortides a Alcanar i la Ràpita.
Avisos d’emergència i mesures del Govern
Protecció Civil ha enviat diversos avisos ES-Alert als mòbils del litoral i prelitoral tarragoní, des d’Alcanar fins a Salou, advertint d’evitar la mobilitat i recomanant quedar-se a casa. La cap d’operacions, Cristina Vicente, ha demanat pujar a pisos superiors i trucar al 112 en cas de necessitat.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat “màxima precaució” i ha agraït la feina dels serveis d’emergència després de reunir-se amb el CECAT. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha informat que cinc comarques (Montsià, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp i Terra Alta) han rebut un ES-Alert a les 21.30 h i que el pla INUNCAT passa a nivell d’emergència.
El Govern espanyol ha ofert recursos a Catalunya —inclosa la UME—, que s’activaran si cal.
