El president Salvador Illa acudeix per segon any consecutiu a la desfilada militar del 12 d'octubre
Regió7
La trenta-vuitena celebració del Dia de la Festa Nacional d’Espanya —des que es va instaurar, per decret, el 1987— ha culminat a Madrid amb la tradicional desfilada militar, amb un cel que ha contingut la pluja i una acollida calorosa a l'exèrcit. Entre els assistents, el president de la Generalitat, que com va fer l'any passat, ha acudit a la cita del 12 d'octubre. Els presidents anteriors a Illa feia anys que s'estalviaven una foto carregada de simbolisme.
Al començament, no ha tingut la rellevància d’altres anys un altre “xàfec” habitual: el costum de xiular el president Pedro Sánchez. No pas perquè no s’hagi produït, sinó perquè els grups d’esvalotadors que acostumen a deslluir l’inici dels actes amb una sonora reprovació i insults al president del Govern eren més lluny de la zona de les autoritats.
Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el cap de l’Estat Major de la Defensa, l’almirall Teodoro Esteban López Calderón, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i l’alcalde José Luis Martínez-Almeida han rebut els reis Felip i Letícia, la princesa d’Astúries, Elionor, i la infanta Sofia, flanquejats únicament per tribunes d’invitats. Tot i això, fins allí ha arribat l’eco dels xiulets i els crits que, uns cent metres més endavant, proferia un sector del públic. Era la primera vegada en els darrers cinc anys que es veia el nucli de la família reial al complet. En ocasions anteriors, Sofia de Borbó havia hagut de faltar a la cerimònia perquè seguia els seus estudis fora del país, a Gal·les.
A la tribuna d’autoritats, s'ha fet notar l'absència del líder de Vox, Santiago Abascal, que ja 24 hores abans havia anunciat que no hi assistiria per no estar, segons va dir, “a prop de la màfia”. En canvi, el rival de Sánchez per la dreta, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha optat per una estratègia molt diferent: hi ha assistit, com sempre, i en acabar la desfilada militar ha baixat a peu en direcció a l’estació d’Atocha per saludar personalment el públic.
Una altra dirigent del PP, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, ha seguit el seu propi camí: ha assistit a l’acte, ha saludat les autoritats —inclòs Sánchez—, però abans d’això ha aprofitat per atacar el president del Govern en unes declaracions a la televisió autonòmica madrilenya Telemadrid: “Ell ha decidit que no és el president de tots els espanyols i que Espanya, com a nació, el projecte que som, és el menys important per a ell.”
Una altra absència destacada ha estat la del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, que, no acudint-hi, no ha resolt cap incògnita, però sí ha trencat una tradició del ministeri públic.
Tampoc hi ha estat present, com és habitual, el lehendakari, Imanol Pradales, ni tampoc hi han assistit enguany el president valencià, Carlos Mazón, la presidenta balear, Marga Prohens, i el murcià Fernando López Miras, tots tres pendents de les alertes per fortes pluges que preocupen als seus territoris.
Una de les presències més comentades ha estat la del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que trenca una etapa d’absències de representació del Govern català en la celebració de la Festa Nacional d’Espanya i, en repetir-hi assistència, consolida aquesta presència catalana.
El president —que, com a ministre de Sanitat en plena pandèmia, va teixir bones relacions amb els militars— ha estat un dels primers líders autonòmics a aparèixer als grupets de conversa en el temps d’espera al passeig del Prado, al costat de la tribuna reial. Se l'ha vist conversant amb el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, després d’un breu apart discrecional, i més tard amb el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, abans de saludar la resta de membres del Govern.
