Els catalans suspenen el servei de Rodalies i mitja distància de Renfe amb un 4,4 i aproven la resta de transports
Els catalans suspenen el servei de Rodalies i mitja distància de Renfe amb un 4,4 sobre 10, segons la segona onada d'aquest any de l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió, publicada aquest dilluns. Es tracta de l'únic transport públic que no arriba al 5, i queda per sota del metro o tramvia (7,1), els FGC (7) o el bus (6,9). La resta de serveis de Renfe es queden amb un 5,1. D'altra banda, l'estudi també reflecteix que un 43% dels homes creuen que la justícia és més justa amb les dones en casos d'assetjament o violència masclista, mentre que un 30% de dones opinen que són els homes els que surten afavorits. En conjunt, només un 19% dels enquestats diuen que la justícia és justa en processos judicials d'aquest tipus.
Pel que fa a la mobilitat, la Renfe torna a ser l'únic mitjà de transport que suspèn, com ja va succeir fa un any, en la segona onada de l'Òmnibus del 2024. A més, és l'únic servei que retrocedeix respecte a fa dotze mesos, quan Rodalies obtenia un 4,8 (ara un 4,4) i la resta de serveis de Renfe, un 5,3 (ara un 5,1).
L'enquesta del CEO també ha preguntat si la ciutadania creu que la justícia té algun biaix cap als homes o cap a les dones en casos d'assetjament i violència masclista, i els resultats revelen una bretxa de gènere. En el conjunt de la població, un 31% dels enquestats creuen que es tracta de manera més justa a les dones, un percentatge que arriba al 43% dels homes i que cau fins al 20% de les dones. Alhora, el 23% dels enquestats creuen que la tendència dels jutges és a afavorir els homes, cosa que només pensa el 15% dels homes, però ho creu el 30,7% de les dones.
Un altre aspecte de l'estudi és el dels hàbits culturals. El consens d'un 87% de la ciutadania creu que la cultura està molt concentrada a les grans ciutats, i dues terceres parts dels enquestats (un 66%), que només hi pot accedir qui té diners. Segons el 51% dels participants, la gent no pot accedir a les diverses activitats culturals en igualtat de condicions, i un 40% assegura que només hi pot accedir gent amb nivell educatiu elevat.
Un de cada quatre creu que no pot fer servir el català al comerç o a l'àmbit sanitari
D'altra banda, una quarta part de la ciutadania creu que no es pot fer servir el català sempre que es desitja en diversos àmbits de la vida pública. En concret, el 24% ho creu a l'àmbit sanitari, el 26% als comerços, i el 28% a bars i restaurants. A més, nou de cada deu persones demanen que el personal que fa atenció al públic als comerços o als serveis sanitaris pugui atendre tant en català com en castellà –i en aranès a l'Aran. Un percentatge similar creu que les persones que venen a viure a Catalunya tinguin garantit l'accés a l'aprenentatge de la llengua catalana.
Un altre tema que recull l'enquesta és la lleugera percepció a la baixa del nombre d'infants en situació de pobresa, que és el 35%, però els enquestats, de mitjana, creuen que és del 31,9%. D'altra banda, el 74% de la gent està a favor de continuar amb la recerca de desapareguts de la Guerra Civil, mentre que el 69% estarien d'acord a substituir les penes de presó per mesures alternatives, com ara treballs en benefici de la comunitat, en casos de delictes poc greus. Un 56% creu que el Govern ha de guanyar presència i influència a les institucions de la UE.
A favor de l’educació afectivo-sexual
En un altre ordre de coses, l’enquesta també ha demanat opinió sobre el foment de l’educació afectivo-sexual en el sistema educatiu. El resulta és que gairebé el 75% dels enquestats estan d’acord o molt d’acord amb que el sistema impulsi iniciatives per fomentar l’educació en aquest àmbit, i fins a un 17% diuen que els és igual. Només un 9% s’hi mostren en desacord o molt en desacord.
Encara en l’àmbit educatiu, també existeix un ampli consens amb la idea que la recerca científica que es fa a les universitats i centres de recerca catalans és d’alta qualitat (43%) o molt alta (17%). Un 20%, però, admet que "no ho sap". Tanmateix, més del 60% creu que hi ha “obstacles” a la recerca, la investigació i la innovació, el principal dels quals seria la manca de finançament (59%), seguit de la burocràcia (18%) i, en tercer lloc, la manca de col·laboració entre institucions i empreses (15%).
Plans d’igualtat a la feina i al centre educatiu
Preguntats per l’existència de plans d’igualtat al seu centre de treball o d’estudis, el 69% de les persones que treballen o estudien declaren que el seu en té i prop d’un 10%, que no. Ara bé, hi ha un 21% dels enquestats que confessen que no ho saben.
En l’àmbit laboral l’enquesta Òmnibus mostra que en l’actualitat fins a un 15% de les persones han augmentat el nombre d’hores dedicades a la seva jornada laboral per augmentar el nombre d’ingressos, i que són el 13% els que les han reduït “per dedicar-se més al treball e cura i domèstic no remunerat” (el 69%, no ha modificat la dedicació a la jornada laboral o estudis en cap sentit).
Respecte de les persones que redueixen la seva jornada per dedicar-se més a les cures familiars o d’altre tipus, l’enquesta ratifica que són les dones les que ho fan en major proporció: fins a un 18,6% d’elles, per tan sols un 7,9% d’ells ho ha fet.
