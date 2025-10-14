La vaga del 15 d’octubre per Palestina es manté tot i l'acord de pau: aquests són els serveis mínims
Els sindicats convocant segueixen endavant amb les seves aturades i reclamen que es compleixi el que s’ha pactat per posar fi a la guerra
ACN
Malgrat la signatura del pla de pau entre Israel i Palestinaaquest dilluns a Egipte, els sindicats i moviments propalestins mantenen per aquest dimecres, 15 d'octubre, la convocatòria de vaga general. Les organitzacions volen visibilitzar que, tot i els avenços diplomàtics, “no pot haver-hi impunitat després d’un genocidi”, com ha expressat la IAC. CCOO i UGT han convocat aturades parcials en tres torns, mentre que la CGT, la IAC i la Intersindical faran vaga de 24 hores.
L’aturada tindrà també una dimensió educativa, amb mobilitzacions a les aules i concentracions a diversos punts del territori, com la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospital Josep Trueta de Girona. A la tarda, s’han convocat manifestacions unitàries a les 18 h a Barcelona i a Tarragona, a les 18.30 h a Girona i a les 19 h a Lleida. I a Manresa, diversos col·lectius protestaran a partir de les 16 h a la zona del Congost contra la celebració del partit de bàsquet entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem, que es farà a porta tancada.
Per què es va convocar?
La convocatòria de la vaga va tenir lloc després de mobilitzacions massives a les capitals europees arran de l’assalt de la Global Sumud Flotilla el passat 1 d'octubre. A Barcelona, el dissabte 4 d’octubre hi va haver la manifestació més multitudinària en defensa de Palestina feta mai a la capital catalana, amb 70.000 assistents, segons Guàrdia Urbana, i 300.000 segons l'organització.
El pla de pau entre Israel i Hamàs firmat aquest dilluns a la cimera de líders mundials de Sharm al-Sheik inclou l’entrada d’ajuda humanitària i l’alliberament dels captius a la Franja de Gaza. La guerra s’ha saldat amb 66.000 palestins i 2.000 israelians morts en dos anys. Tot i l’avenç de les negociacions de pau, els sindicats adverteixen que cal continuar pressionant fins que hi hagi una solució política permanent per als palestins.
En què consistirà la vaga d'aquest 15-O, segons cada sindicat
Els sindicats majoritaris -CCOO i UGT- han convocat aturades parcials en tres franges de 2h00 a 4h00, de 10h00 a 12h00 i de 17h00 i 19h00 tant a empreses privades com a administracions públiques. A més, han organitzat una protesta a les 10h00 que sortirà de les seus de les organitzacions i es dirigirà a la delegació de la Comissió Europea, on lliuraran un manifest que reclama una resposta ferma de les institucions europees. Els sindicats majoritaris fan una crida a condemnar la “política genocida” d’Israel i a reclamar la posada en marxa de plans de cooperació amb Palestina.
D’altra banda, les organitzacions adherides a la Taula Sindical de Catalunya -IAC, CGT, CNT, Co.Bas, COS i SO- animen a seguir la vaga de 24 hores i recorden que encara que s’hagi aconseguit l’alto el foc cal reclamar embargament d’armes integral i fi de relacions amb Israel, així com un judici a Benjamin Netanyahu i els responsables de les massacres a Gaza.
CGT ha argumentat que cal fer pressió per assegurar que l’acord “duri i permeti començar amb la reconstrucció dels territoris arrasats de Palestina”, ja que ara mateix “estem molt lluny d’una pau amb justícia”. “La comunitat internacional no s’ha de relaxar”, afirma el sindicat.
La justificació per mantenir-la: "Hem de pressionar el govern espanyol perquè trenqui relacions amb Israel"
La IAC ha afirmat que la vaga busca reclamar una “solució política” que asseguri que els palestins “tenen veu” i no quedin sotmesos a un “govern tecnòcrata dominat per Trump i Blair” i que “el genocidi no quedi impune”. “Hem de pressionar el govern espanyol perquè trenqui relacions amb Israel fins que no hi hagi una solució al conflicte”, apunta el portaveu de la IAC, David Caño.
Al seu torn, la Intersindical ha afirmat que es mobilitza “per aturar el genocidi i defensar els drets socials i laborals”. De la mateixa manera, COS avisa que l’acord “només garanteix la complicitat internacional perquè Israel continuï el seu pla de destrucció del poble palestí”.
La Comunitat Palestina de Catalunya i la Plataforma Prou Complicitat amb Israel ha argumentat que l’alto al foc “atura els bombardejos, però no posa fi al colonialisme, l’apartheid, l’ocupació militar il·legal o el genocidi del poble palestí” i recorden que Israel “ha trencat tots els alts al foc anterior”.
Mobilitzacions arreu de Catalunya
Així doncs, dimecres es preveuen mobilitzacions en diversos punts del país amb piquets a primera hora a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i a les 11 h a plaça Universitat de Barcelona. A Girona, a primera hora hi ha convocada una protesta a les 8.30 h al costat de l’Hospital Josep Trueta. El piquet central està citat a les 11 h a la plaça del Vi.
A Tarragona, a les 12 h s’ha convocat una concentració a la plaça Imperial Tàrraco i a Lleida a la mateixa hora a la plaça Ricard Vinyes. A Mataró, s’han convocat piquets als centres educatius a primera hora i també a l’N-II davant de l’estació a les 11 h.
A Manresa, diversos col·lectius han convocat mobilitzacions davant del pavelló del Nou Congost per protestar contra el partit de l’Eurolliga de bàsquet entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem, que s'ha de celebrar a les 20.45 h. El partit ha estat declarat d'alt risc per a la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància a l'Esport.
La vaga deixarà una imatge insòlita: manifestacions unitàries convocades pels sindicats majoritaris -CCOO i UGT- i els alternatius -CGT, IAC, Intersindical, Solidaritat Obrera i Co-Bas-, que habitualment es mobilitzen per separat. Les marxes s’han convocat conjuntament entre les organitzacions sindicals i les plataformes Prou Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina de Catalunya.
A Barcelona, la marxa sortirà a les 18 h de l’estació de Sants. A Tarragona la manifestació està convocada també a les 18 h i sortirà de la plaça Imperial Tàrraco. A Girona, a les 18.30 h, des de la plaça Independència. A Lleida la marxa serà més tard, a les 19 h i sortirà de la plaça Víctor Siurana.
Vaga a les aules
Durant la jornada, hi haurà mobilitzacions a les aules amb crides a la vaga del Sindicat d’Estudiants que demana a aturar-se contra a “farsa” de les negociacions de pau i protestar a les 12h00 a la plaça Universitat de Barcelona i a la mateixa hora a la plaça Imperial Tàrraco. “L’acord de pau no canvia res, és el pla fet a mida dels sionistes per coronar el genocidi”, ha afirmat el Sindicat d’Estudiants.
També des del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) han demanat als estudiants que “ho aturin tot”, tot assegurant que la mobilització “no només és necessària, sinó urgent” i han afirmat que s’adheriran a les convocatòries del “moviment popular”. “Si no aboquem ara tots els nostres esforços i esperances en lluitar per Palestina lliure, en un futur ja no quedarà res pel que lluitar”, ha subratllat el SEPC.
Serveis Mínims
Pel que fa als serveis mínims, el Govern ha determinat que en l’àmbit sanitari hi haurà “normal funcionament” de les urgències i les unitats especials i la garantia dels tractaments de radioteràpia i quimioteràpia i l’atenció quirúrgica inajornable “derivada de l’atenció urgent i greu”.
En canvi, el Departament d’Empresa i Treball ha marcat un 66% per a tot el servei del transport de viatgers, excepte el de persones amb discapacitat.
El transport de mercaderies hauran de garantir la feina “imprescindible” per abastir els establiments sanitaris i farmàcies i que “per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores”.
En l'àmbit educatiu, ha fixat un 50% de les plantilles en llars d’infants i educació especial (3 a 16 anys), mentre que a secundària un docent per cada tres unitats i dos docents per cada quatre unitats a infantil i primària.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més