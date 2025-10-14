Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

«Amnistia política»

Sánchez garanteix una reunió amb Puigdemont tot i que Junts tombi els Pressupostos

El cap de l’Executiu l’emmarca com un «reconeixement dels interlocutors» polítics que, independentment de la posició dels grups respecte als comptes públics, «compliré»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, saluda Carles Puigdemont, en una trobada a Brussel·les (Bèlgica)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, saluda Carles Puigdemont, en una trobada a Brussel·les (Bèlgica) / Jasper Jacobs / Europa Press

Iván Gil

Barcelona

Passi el que passi amb els Pressupostos i voti el que voti Junts, Pedro Sánchez manté la seva intenció de reunir-se amb l’expresident de la Generalitat i líder d’aquesta formació, Carles Puigdemont. El cap de l’Executiu ha mirat de desvincular aquesta foto, reclamada pels postconvergents en el marc de la denominada «amnistia política», de la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2026. «Res a veure amb els Pressupostos», ha rebutjat en una entrevista aquest matí a la cadena SER per qualificar la seva intenció de celebrar una trobada amb Puigdemont en el «procés de normalització» amb Catalunya després del xoc institucional pel procés.

Un «reconeixement dels interlocutors» polítics que, va assegurar el cap de l’Executiu taxatiu, «compliré». Ja durant el seu balanç del curs polític abans de l’aturada estival va reiterar aquesta intenció, i la va fer extensible al líder d’ERC, Oriol Junqueras. Com llavors, ha evitat concretar data i lloc, ja que l’expresident continua fora d’Espanya a l’espera de l’aplicació de l’amnistia.

La Moncloa va emmarcar la trobada a Brussel·les el mes de setembre entre Salvador Illa i Carles Puigdemont com un «pas més cap a la normalització política i institucional» i per obrir una etapa de «diàleg entre diferents». Després d’això, el mateix Sánchez va reiterar que «em reuniré amb tots ells per tractar aquests temes i molts d’altres», amb referència als Pressupostos.

Davant la falta d’avenços en les negociacions per als comptes públics, el president del Govern ha volgut remarcar que seguirà aquesta política de «retrobada», «amb independència de la posició que cada grup tingui respecte als Pressupostos».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
  2. Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
  3. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  4. Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
  5. Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
  6. Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
  7. Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
  8. Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més

La vaga del 15 d’octubre per Palestina es manté tot i l'acord de pau: aquests són els serveis mínims

La vaga del 15 d’octubre per Palestina es manté tot i l'acord de pau: aquests són els serveis mínims

Una vacuna de Can Ruti potencia la resposta immunitària en càncer de bufeta no invasiu, segons un estudi

Una vacuna de Can Ruti potencia la resposta immunitària en càncer de bufeta no invasiu, segons un estudi

Sánchez garanteix una reunió amb Puigdemont tot i que Junts tombi els Pressupostos

Sánchez garanteix una reunió amb Puigdemont tot i que Junts tombi els Pressupostos

El concurs de dibuixos de la Fira de la Terra reuneix 339 participants de cinc escoles del Solsonès

El concurs de dibuixos de la Fira de la Terra reuneix 339 participants de cinc escoles del Solsonès

Manresa il·luminarà la façana de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de la Mort Perinatal

Manresa il·luminarà la façana de l'Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de la Mort Perinatal

Catalunya redueix un 95% l’impost de successions al camp per facilitar el relleu generacional

Catalunya redueix un 95% l’impost de successions al camp per facilitar el relleu generacional

David Torilo, tècnic del CN Manresa: «L’equip té caràcter i ambició»

David Torilo, tècnic del CN Manresa: «L’equip té caràcter i ambició»

El temps de resposta davant un ictus és clau en la recuperació

El temps de resposta davant un ictus és clau en la recuperació
Tracking Pixel Contents