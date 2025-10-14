«Amnistia política»
Sánchez garanteix una reunió amb Puigdemont tot i que Junts tombi els Pressupostos
El cap de l’Executiu l’emmarca com un «reconeixement dels interlocutors» polítics que, independentment de la posició dels grups respecte als comptes públics, «compliré»
Iván Gil
Passi el que passi amb els Pressupostos i voti el que voti Junts, Pedro Sánchez manté la seva intenció de reunir-se amb l’expresident de la Generalitat i líder d’aquesta formació, Carles Puigdemont. El cap de l’Executiu ha mirat de desvincular aquesta foto, reclamada pels postconvergents en el marc de la denominada «amnistia política», de la negociació dels Pressupostos Generals de l’Estat del 2026. «Res a veure amb els Pressupostos», ha rebutjat en una entrevista aquest matí a la cadena SER per qualificar la seva intenció de celebrar una trobada amb Puigdemont en el «procés de normalització» amb Catalunya després del xoc institucional pel procés.
Un «reconeixement dels interlocutors» polítics que, va assegurar el cap de l’Executiu taxatiu, «compliré». Ja durant el seu balanç del curs polític abans de l’aturada estival va reiterar aquesta intenció, i la va fer extensible al líder d’ERC, Oriol Junqueras. Com llavors, ha evitat concretar data i lloc, ja que l’expresident continua fora d’Espanya a l’espera de l’aplicació de l’amnistia.
La Moncloa va emmarcar la trobada a Brussel·les el mes de setembre entre Salvador Illa i Carles Puigdemont com un «pas més cap a la normalització política i institucional» i per obrir una etapa de «diàleg entre diferents». Després d’això, el mateix Sánchez va reiterar que «em reuniré amb tots ells per tractar aquests temes i molts d’altres», amb referència als Pressupostos.
Davant la falta d’avenços en les negociacions per als comptes públics, el president del Govern ha volgut remarcar que seguirà aquesta política de «retrobada», «amb independència de la posició que cada grup tingui respecte als Pressupostos».
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més