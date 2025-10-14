El temporal deixa pobles negats i milions en danys a les Terres de l’Ebre
El balanç de les pluges al sud de Tarragona és de 18 ferits (un d’ells greu), talls en carreteres i trens i un paisatge de devastació. El president Illa, des de Tortosa, anuncia un paquet de 10 milions d’euros en ajudes
Jan Magarolas
Una altra vegada les Terres de l’Ebre. Les inundacions ocasionades des de dissabte passat pel pas de la dana Alice, amb pluges acumulades que han arribat a màxims acumulats de 300 litres per metre quadrat, han deixat pobles negats, un paisatge de devastació i centenars de veïns espantats per les conseqüències. "Ha plogut menys que fa dues setmanes, però ho hem patit més", recordaven ahir. El territori es mantenia ahir a la nit en alerta per noves precipitacions, tot i que els avisos per avui indicaven una reducció de la força de la pluja. Els veïns de Godall, la zona zero del temporal a la comarca del Montsià, miraven de contenir el pessimisme.
Després de patir un dels incendis més greus de l’estiu a Catalunya, el de Paüls, i dos temporals recents –l’últim, el setembre passat–, els desastres naturals han tornat a acarnissar-se amb l’extrem meridional de Catalunya, amb seqüeles que es mantindran en el paisatge urbà i en la memòria.
Activitats suspeses
I és que el temporal va deixar un balanç de 18 ferits (un d’ells greu) i talls en carreteres i trens. Les pluges van marcar registres de rècord, com els gairebé 300 litres acumulats de Santa Bàrbara, la Ràpita i Mas de Barberans, i van obligar a suspendre les activitats educatives, universitàries i esportives. Un total de 59.000 estudiants no van anar a classe ahir. Més xifres: el telèfon d’emergències va rebre més de 2.100 trucades, la majoria del Montsià (1.514), el Baix Ebre (337) i el Baix Camp i Tarragonès (75). Encara és oberta la quantificació dels danys, però els alcaldes de la zona l’estimen en més de 4 milions d’euros. És la xifra que va donar el d’Amposta, Adam Tomàs, que va assenyalar que la meitat serà per reparar danys a les instal·lacions públiques i l’altra meitat, a propietats privades d’habitatges i empreses.
La xifra serà més elevada, ja que el sector agrícola encara no ha calculat les pèrdues, però tot apunta que seran elevades. "No són només els desperfectes que hi ha hagut als camps per culpa de les pluges, el problema serà a més llarg termini... No sabem, per exemple, si algunes oliveres mil·lenàries sobreviuran als fongs que pugui generar la humitat dipositada al sòl i la mateixa planta", explica Casi Subirats, portaveu de la Cooperativa Agrícola de Godall, al Montsià. Hi ha zones on s’han perdut gairebé la totalitat dels cultius. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va començar ja a avaluar els danys provocats pel temporal en infraestructures, "amb camins rurals tallats, sèquies malmeses, rieres que s’han obert al mig de les plantacions i murs de separació destrossats pel desbordament de torrents, rierols i barrancs". "Als arrossars l’afectació serà d’entorn del 20% de la producció, tot i que segons el temps que faci a partir d’ara, potser encara en podrem salvar una part", aventura Joan Regolf, productor d’Amposta, que recorda que la collita arrossera ja estava a punt de completar-se. "Molt pitjor serà amb els cítrics, ja que encara faltaven 15 dies per començar a collir-los i ara es veuran exposats a fongs i humitats".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va desplaçar ahir a les Terres de l’Ebre per visitar els pobles més afectats i reunir-se amb els representants territorials. Al final del dia, Illa va anunciar que el Govern aprovarà avui, en el Consell Executiu, un paquet de 10 milions d’euros en ajudes i subvencions per a ajuntaments i sectors afectats amb "criteris de màxima flexibilitat". Així mateix, el president va avançar que l’Institut Català de Finances (ICF) obrirà una línia de 50 milions d’euros de crèdits bonificats per fer front als danys causats per les pluges torrencials de manera més immediata.
Illa va comunicar que avui seguirà suspesa l’activitat sanitària no urgent a totes les comarques afectades, tret del Baix Camp, i que les escoles es mantindran tancades en aquestes zones. El pronòstic era que aquest matí hi hagués "un punt d’inflexió" amb un relaxament del temporal. El president va agrair la tasca dels equips d’emergència i va revelar que els Bombers calculen que hi ha vuit estructures a Godall amb afectacions estructurals "greus", vuit més de més "lleus" i unes 25 de menys preocupants. La previsió és que avui s’afrontin aquestes tasques, després de la retirada, ahir, de vehicles i de les actuacions de neteja.
La visita d’Illa no va estar exempta de polèmica. Junts, ERC i el Comuns van criticar que diumenge estigués a Madrid, en els actes del 12 d’octubre, en comptes de quedar-se a Catalunya per seguir l’evolució de les pluges. Des del Govern van concretar que després d’assistir a la desfilada va aterrar a Barcelona a les 17.20 hores i es va connectar al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Ahir, Illa va anul·lar tota la seva agenda i va sortir a les 05.15 hores cap a Tortosa.
