El Govern veu que no iniciarà el 2026 amb pressupostos
L’Executiu promet "no dilatar" els comptes tot i que ERC i Comuns es neguin a negociar
Sara González
Ja s’ha consumit mig octubre i ni rastre dels pressupostos de la Generalitat per al 2026. Ni el Govern els ha presentat ni l’oposició considera que es donin les condicions per negociar, però el president, Salvador Illa, manté que és una prioritat aprovar-los. Amb aquests elements, l’Executiu assumeix i ha reconegut per primera vegada que al calendari que fa servir ja queda descartat que s’estreni l’any amb nous comptes vigents i que, per tant, s’haurà d’arrencar amb una altra pròrroga dels del 2023. "El calendari ja és just perquè puguin estar a punt l’1 de gener, però prioritzem una bona proposta per sobre del temps", va assegurar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
La promesa del president de crear uns pressupostos "ambiciosos", que va encarregar elaborar a finals d’agost, contrasta amb l’absència d’una proposta pública. La versió oficial del Govern és que es continua treballant internament, una resposta que conviu amb l’exigència inamovible d’ERC de no asseure’s a negociar si abans no hi ha avenços significatius en el finançament singular. Paneque va acabar admetent ahir que aquesta és la carpeta principal que impedeix obrir el debat, al mateix temps que va reconèixer que continua sense haver-hi novetats en aquest flanc. I si ni ERC ni els Comuns s’asseuen ara per ara a la taula, ¿fins quan pensa esperar el Govern per presentar uns pressupostos? La portaveu va deixar caure que "no dilataran" ni "eternitzaran" aquest assumpte en el Govern, però no hi ha posat una data límit. Tampoc ha aclarit si Illa està disposat a presentar una proposta sense que tingui prèviament els suports lligats, fet que sí que pensa fer el president del Govern central, Pedro Sánchez, en el cas dels comptes estatals.
"Els necessitem, els volem i hi posarem tot el nostre esforç", es va limitar a dir la consellera, encarregada de lidiar cada dimarts amb les preguntes sobre per què no s’exposen les xifres si ja fa més d’un mes que es va aprovar el sostre de despesa. A mesura que passen les setmanes, són més els actors que reclamen al president comptes nous. Des de sindicats i patronals fins a entitats municipalistes. I tot i que a la Generalitat miren de desvincular la negociació de pressupostos de la del finançament, fins ara no se n’han sortit.
Responsabilitat dels socis
Malgrat les dificultats paleses, en el Govern mantenen que no es plantegen cap altre escenari que no sigui sortir-se amb la seva i apel·len a la responsabilitat dels socis per entrar en la negociació malgrat que no s’hagin complert els requisits que demanen amb l’argument que sense recursos difícilment es podran complir els pactes segellats. En el cas d’ERC, la condició sine qua non és el finançament, i en el cas dels Comuns, els avenços en polítiques d’habitatge.
Sobre aquesta matèria, aquest mes està pendent el registre de grans tenidors i l’oficina antidesnonaments, que la conselleria diu que ultima, així com la regulació dels lloguers de temporada. No obstant, els socis d’ERC i Comuns no es mouen gens ni mica.
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
- Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls
- Carme Bofarull, regidora de Sant Llorenç, sobre la Fira d'Ous d'Euga: «Mai havia vist tantíssima gent al poble»
- Els monjos de Montserrat obren el cor i l'espai als agnòstics i als ateus
- Els pisos i locals que no hagin fet cap ús dels nous contenidors tancats de Manresa en 1 any hauran de pagar 88 euros més