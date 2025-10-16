Nadal
Barcelona encendrà els llums de Nadal cinc dies abans que l’any passat amb un espectacle “molt entranyable”
Es manté el passeig de Gràcia com a escenari de l’encesa central i hi haurà actes paral·lels en vuit districtes
Judith Cutrona
Barcelona encendrà enguany els llums de Nadal cinc dies abans del previst. Habitualment, l’acte se celebra l’últim dijous de novembre, però en aquesta ocasió es farà el dissabte 22. Es tracta d’un fet puntual motivat per qüestions d’agenda: durant l’última setmana de novembre, les autoritats municipals participaran a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL), a Mèxic, i no podrien assistir-hi. Així, el gran espectacle d’encesa —que es manté al passeig de Gràcia— tindrà lloc a les 18.30 hores i en cap de setmana.
Per ara se’n coneixen pocs detalls. La cinquena tinenta d’alcaldia, Raquel Gil, no ha volgut fer “espòilers” i s’ha limitat a avançar que serà “un espectacle molt entranyable, molt nadalenc i que permetrà teixir complicitats a escala de ciutat”. El govern municipal reitera “l’èxit” que ha tingut l’encesa de llums els darrers anys al passeig de Gràcia —serà la tercera vegada que s’hi fa— i insisteix que “hi ha pocs espais a la ciutat” que permetin moure tantes persones. L’any passat hi van assistir 40.000 persones.
El fet que l’encesa central sigui al passeig de Gràcia no exclou que altres districtes també hi participin. Segons ha explicat Gil, s’està treballant perquè la resta de barris també formin part de l’acte de manera paral·lela. En concret, s’inclouran tots els districtes excepte l’Eixample i Ciutat Vella, que ja participen en l’esdeveniment principal.
A partir del 22 de novembre i fins al 6 de gener, els llums de Nadal estaran encesos de 17.30 a 1.00 hores de diumenge a dijous; i de 17.30 a 2.00 hores els divendres i dissabtes. En dies especials —24, 25 i 31 de desembre, i 5 de gener— l’horari serà també de 17.30 a 2.00 hores. Es manté, per tant, el mateix horari que l’any passat. L’Ajuntament recorda que tota la il·luminació és LED, amb un consum energètic inferior a l’habitual.
Reforç als carrers amb obres
El Nadal arriba enguany a una Barcelona plena d’obres. Per aquest motiu, l’Ajuntament vol reforçar la il·luminació als carrers on el teixit comercial es pot veure afectat per treballs de llarga durada. S’hi destina un pressupost de 157.000 euros per il·luminar una vintena d’espais públics i trams de carrer de diversos barris en set districtes.
Aquestes actuacions s’amplien pel que fa als quilòmetres i inclouen 23 carrers repartits per Ciutat Vella, les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí i l’Eixample. També s’il·luminaran 63 carrers en el marc del Pla de Barris i tornaran a lluir il·luminació nadalenca les façanes de 39 mercats municipals.
Any d’estrenes
El 2025 serà un any d’estrenes. La principal novetat de la il·luminació nadalenca és que, per primera vegada, s’il·luminarà la nova Via Laietana —inaugurada aquest estiu— i que als carrers Aragó, Gran Via i plaça de Catalunya s’hi penjaran nous dissenys per transmetre als barcelonins l’esperit nadalenc propi d’aquesta època. Amb l’objectiu de consolidar una imatge pròpia de Nadal, l’Ajuntament ha incrementat un 15% el pressupost destinat a la il·luminació nadalenca, que se situa en 3,8 milions d’euros.
Es guanyaran 16 quilòmetres de carrers il·luminats, amb les noves incorporacions de la Via Laietana, el Port Olímpic i diversos districtes, i s’arribarà a un total de 126 quilòmetres. Es continuarà il·luminant, per exemple, la ronda Sant Pere, el carrer Balmes, la plaça Urquinaona, l’avinguda del Paral·lel i les Rambles.
Obert el concurs per al 2026
Paral·lelament, l’Ajuntament ja treballa en les llums de Nadal del 2026 i ha obert el concurs creatiu per a la il·luminació d’autor de l’any vinent, que seguirà la línia conceptual de la proposta actual. L’objectiu és reforçar la identitat visual de Barcelona, impulsar el talent local i consolidar la presència de la il·luminació nadalenca a tots els districtes.
