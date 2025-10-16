Al Parlament
ERC, els Comuns i la CUP demanen la compareixença de Parlon i Trapero per l’ús de gas pebre en la manifestació propalestina
Els tres partits demanen que s’informi sobre el protocol per a l’ús d’aquesta arma durant les mobilitzacions en la jornada de vaga del 15 octubre
Gisela Boada
Després de les tensions viscudes dimecres a la tarda entre Mossos d’Esquadra i manifestants que van secundar la vaga en suport a Palestina, ERC, Comuns i CUP han registrat aquest dijous al Parlament una petició perquè la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el director general del cos policial, Josep Lluís Trapero, compareguin i retin comptes sobre la seva gestió durant la jornada de mobilitzacions. En concret, sol·liciten aclariments sobre el protocol i els criteris per a l’úsde gas pebre per part dels Mossos en la dispersió dels ciutadans que protestaven.
El focus de les crítiques se centra en la intervenció dels Mossos a l’estació de Sants, on un centenar de manifestants que realitzaven una asseguda davant un hotel –que allotjava l’equip israelià Hapoel Jerusalem, que jugava aquella nit contra el Baxi Manresa a l’Eurocup de bàsquet– van ser dispersats amb gas pebre i cops de porra. L’actuació policial va causar molèsties respiratòries i lesions lleus.
Aquest no va ser l’únic episodi de confrontació durant la jornada. Hores abans, els Mossos van dissoldre amb porres un grup de manifestants als voltants de l’estació de Sants, que posteriorment es van dirigir al parc de l’Espanya Industrial per participar en la manifestació convocada a la tarda en favor de la pau a Gaza i la ruptura de relacions amb Israel.
La tensió va augmentar quan la marxa va arribar a la plaça de Joan Peiró, on un sector de manifestants va atacar un restaurant de menjar ràpid i va llançar objectes contra les furgonetes policials, que van haver de retrocedir. A més, es van registrar intents d’irrompre a l’estació, amb la col·locació de tanques i contenidors per obstaculitzar el pas policial, cosa que va derivar en càrregues i detencions, fins a un total de 15 persones per desordres públics.
En la seva petició al Parlament, les tres formacions sol·liciten que Interior informe dels dispositius policials desplegats i del protocol intern per a l’ús del gas pebre, així com de les autoritzacions i criteris que van avalar la seva utilització. La CUP i els Comuns, en rodes de premsa al Parlament, han denunciat un «ús desproporcional» d’aquest tipus d’agents químics i ha qüestionat que el dispositiu policial prioritzés «la protecció d’interessos privats» –amb referència a l’equip de bàsquet allotjat– per sobre de la seguretat i els drets dels manifestants.
El diputat de la CUP Xavier Pellicer, que va ser un dels afectats per les càrregues i el gas pebre, ha sol·licitat al president del Parlament, Josep Rull, que la cambra exerceixi la seva funció de control i demani explicacions al Govern. Pellicer ha fet una crida a ERC i Junts perquè s’afegeixin a la demanda de compareixença, que fins aquell moment només recolzaven els Comuns, però a la qual posterior absent Esquerra s’ha unit.
