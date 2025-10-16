Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Política

Junts i el PSOE es van reunir dilluns després del ‘no’ d’Illa al referèndum

Fonts coneixedores de la trobada admeten que la cita no va servir per acostar posicions

Carles Puigdemont en una imatge d'arxiu

Carles Puigdemont en una imatge d'arxiu / EFE/EPA/Olivier Matthys

Carlota Camps

Barcelona

“El seu vot tindrà conseqüències.” Aquest va ser l’avís que va llançar des de la tribuna del Parlament la portaveu de Junts, Mònica Sales, als socialistes minuts abans d’iniciar-se les votacions del debat de política general. Els postconvergents havien plantejat la sessió com una revisió de l’estat de la negociació que el partit manté amb el PSOE, i la conclusió va ser que l’examen no es va superar. “Avui Illa li ha posat la soga al coll a Sánchez”, responia un diputat del partit tan bon punt va sortir de l’hemicicle, després de veure que el PSC rebutjava diverses propostes de Junts, entre elles la que demanava que, en la taula de negociació entre Junts i el PSOE, s’hi plantegés un referèndum d’autodeterminació. El partit liderat per Puigdemont reclamava almenys una abstenció del PSC, però els seus 42 diputats van votar-hi en contra.

Davant d’aquest ambient tens, els negociadors de Junts i del PSOE es van tornar a trobar dilluns, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat aquest diari. Es tracta d’una nova reunió mensual entre els dos partits, però el context en què arriba és rellevant, i fonts coneixedores de la trobada admeten que la cita no va servir per acostar posicions.

Junts continua insistint que aquest tardor el partit prendrà “una decisió” sobre si continua donant aire a Sánchez o no. De moment, la formació evita ensenyar totes les seves cartes: encara no ha concretat ni quan prendrà aquesta decisió ni de quina manera la materialitzarà, però els seus dirigents no tanquen la porta a cap escenari. Aquest mateix dimecres, un dels seus vicepresidents, Toni Castellà, no va descartar donar suport a una moció de censura “instrumental” amb l’únic objectiu de convocar eleccions anticipades, sempre que el candidat no sigui el popular Alberto Núñez Feijóo.

Dos anys després de la investidura del president del Govern, els postconvergents consideren que les negociacions iniciades amb el PSOE no han donat els fruits esperats. La llei d’amnistia no ha permès el retorn de Puigdemont a Catalunya —i Sánchez encara no s’ha reunit amb ell—, el català no és oficial a la Unió Europea i el Congrés, pel rebuig de Podemos, va tombar la proposta estrella dels postconvergents: la delegació de competències en immigració.

