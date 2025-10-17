Científic de prestigi
Manel Esteller deixa l’Institut Josep Carreras després d’una auditoria per presumptes irregularitats
L’oncòleg confirma la seva marxa als EUA, però assegura que es deu al fet que ell mateix va decidir «que era l’hora d’una nova experiència»
Beatriz Pérez
L’oncòleg i investigador Manel Esteller ha abandonat l’Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC),del qual va ser director científic entre el 2019 i el 2024 (i del qual a més va ser fundador), segons ha avançat el diari ‘Ara’ i ha confirmat el mateix Esteller a aquest diari. Esteller s’incorporarà, des del proper 6 de desembre, a The James Comprehensive Cancer Center de la Universitat d’Ohio (EUA), on liderarà la investigació genòmica del càncer i exercirà de catedràtic d’oncologia. També seguirà amb les seves investigacions a l’Institut de Recerca Sant Pau.
Segons l’‘Ara’, la marxa de l’investigador, de gran prestigi, vindria provocada pelsresultats negatius d’una auditoria que es va presentar la primavera passada i analitzava presumptes irregularitats en els comptes de la institució, mala praxi i denúncies internes. Abans, el juny del 2024, va ser apartat de la direcció de l’IJC després que l’Oficina Antifrau rebés tres denúncies i el Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT) en rebés una quarta per «situacions anòmales» i presumptes irregularitats econòmiques. Fa un any també va transcendir als mitjans que Esteller va tenir un conflicte personal amb la gerent de l’IJC, Ana Garrido, del qual no van transcendir més detalls i entorn del qual hi ha hagut un mutisme extrem.
No obstant, Esteller nega que la seva marxa de l’IJC es degui a presumptes irregularitats. «Quan vaig decidir el setembre del 2024 no optar a un segon terme del meu període de director de l’IJC, també vaig decidir que era l’hora d’una nova experiència , havent valorat en aquest temps les nombroses ofertes rebudes i que ara he comunicat al nostre director, que està fent un gran treball», assegura Esteller a aquest diari, que assegura que certes notícies publicades respecte a la seva marxa són «malitencionades i errònies».
Diu l’oncòleg sentir-se «excitat» davant «aquesta nova aventura» que començarà aviat amb una «excedència Icrea». «Estic orgullós d’haver sigut director de l’IJC i dels èxits aconseguits, així com d’haver recolzat els joves investigadors. També estic agraït a tot el personal del centre i al recolzament de la Generalitat», conclou.
Aquest diari ha mirat de posar-se en contacte amb l’Institut d’Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC), que ha declinat respondre a les seves preguntes.
Reconeixement internacional
Manel Esteller és un dels científics espanyols més reconeguts internacionalment en el camp de l’epigenètica i la investigació del càncer. La seva reputació s’ha construït al llarg de més de dues dècades de treball pioner, amb contribucions que han tingut un impacte real en la comprensió i tractament dels tumors. Ell va ser un dels primers investigadors a demostrar que els canvis epigenètics (no genètics) –com la metilació de l’ADN– poden silenciar gens supressors de tumors, afavorint el desenvolupament del càncer. Aquests descobriments van obrir un nou camp terapèutic, ja que els canvis epigenètics són reversibles, a diferència de les mutacions genètiques.
Ha publicat més de 600 articles en revistes de màxim impacte com ‘Nature’, ‘The Lancet’, ‘Cancer Cell’ o ‘Cell’, i és un dels científics més citats del món segons Clarivate Analytics (Highly Cited Researchers).
