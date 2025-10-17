Intent d’adquisició fallit
Illa celebra el fracàs de l’opa del BBVA al Sabadell i es reunirà aquest divendres amb Oliu
El president de la Generalitat considera que hi ha factors «emocionals» que han contribuït al fet que no prosperés l’operació
Quim Bertomeu
La política catalana, en la seva immensa majoria, celebra des del mateix dijous a la nit el fracàs de l’opa del BBVA al Banc Sabadell. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat el desenllaç i ha considerat que el caràcter «hostil» de l’operació ha sigut clau perquè no prosperés. En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha anunciat que aquest mateix divendres al matí es reunirà amb el president de l’entitat catalana, Josep Oliu.
El president ha interpretat que l’opa no només ha fracassat per motius econòmics, sinó també per raons «emocionals i socials». Així, ha remarcat que el Banc Sabadell és una entitat nascuda a Catalunya que respon «molt bé» a les necessitats de l’economia catalana i que està «molt enfocada» en l’atenció a les petites i mitjanes empreses. Això ha sigut clau, segons ell, per frenar les intencions del BBVA.
També ha aprofitat per treure pit de la tasca feta per la Generalitat, el Govern de Pedro Sánchez i els organismes reguladors que han intervingut en l’operació. Ha considerat que tots els agents implicats han fet el que els corresponia, és a dir, «vetllar per l’interès general». Tant l’executiu català com el central s’han oposat a l’opa des del principi i, tot i que no podrien vetar-la, sí que hi han posat diverses traves.
Malgrat la derrota del BBVA, Illa s’ha mostrat conciliador amb l’entitat que presideix Carlos Torres. Per al president català, aquest banc ha de continuar tenint un paper rellevant a Catalunya i li ha desitjat que «continuï fent bé la seva feina». El Banc Sabadell s’ha imposat i l’opa del BBVA ha fracassat després d’aconseguir només un 25% d’acceptacions. Al no arribar-se al mínim necessari del 30%, l’oferta decau automàticament i queda sense efecte.
També altres membres de la Generalitat han celebrat el desenllaç. El més autoritzat en aquest assumpte, la consellera d’Economia, Alícia Romero, ha dit que el resultat de l’opa és «inequívoc» i que els accionistes de l’entitat vallesana «han demostrat que poder escollir és el seu poder». «Han escollit la banca de proximitat, arrelada al país i sensible a les necessitats de les pimes, l’eix del nostre teixit productiu», ha dit en un apunt a les xarxes socials.
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»