La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
El Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell investiga la mala relació que hi havia entre el fundador de Mango i el seu fill per temes aliens a l’empresa.
Paula Clemente
Deu mesos després de la mort del fundador de Mango, Isak Andic, a causa d’una caiguda de més de cent metres quan tornava amb el seu fill Jonathan d’una excursió per un camí de muntanya a Collbató, la seva família s’enfronta a un procés judicial delicat i a un conflicte intern pel patrimoni que ha llegat. L’actual dona d’Isak Andic, Estefania Knuth, no estaria d’acord amb la part que li ha tocat de l’herència de l’empresari multimilionari, que gaudia de la fortuna més gran de Catalunya (la cinquena més voluminosa de tot Espanya).
De fet, segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup que Diari de Girona, de fonts pròximes a la família, la dona hauria estat setmanes mirant de pactar amb els tres fills del fundador de Mango, els seus hereus, una quantitat més convenient per a ella.
Al testament d’Isak Andic hi figura que la seva voluntat era que es repartís l’herència a parts iguals entre els tres fills (Jonathan, Sarah i Judith) i que determinades persones rebessin una altra part del llegat. La primera part equival a tot el seu patrimoni (Mango, vaixells, obres d’art, immobles, i també tots els deutes) i la segona part és una quantitat específica que s’ha deixat a nom de les persones que lliurement ha escollit el difunt. Knuth és una d’aquestes persones.
"Distància abismal"
El conflicte hauria esclatat perquè ella no estava d’acord amb aquesta quantitat especificada: esperava rebre bastant més del que s’indicava en el document. Així ho va traslladar als fills, que haurien mirat de negociar amb ella una xifra que la satisfés més. No ha sigut així, però, fins al punt que les fonts consultades parlen de "distància abismal" entre una part i l’altra.
El que consta a El Periódico és que els Andic ja han dipositat davant de notari la quantitat que correspon a la viuda segons el testament, així que la qüestió queda pendent del fet que ella, o bé accepti o proposi una altra alternativa, o bé s’adreci als tribunals per judicialitzar l’assumpte.
Quan s’ha preguntat directament sobre el tema a les fonts que exerceixen de portaveus oficials de la família, la resposta és la mateixa que fa uns mesos: "La família Andic no parla de qüestions relacionades amb l’herència".
Les males relacions familiars també queden recollides en la investigació del cas. El Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell ha ordenat indagar en la mala relació entre Isak Andic i el seu fill, que, segons assenyalen fonts judicials a aquest diari, seria per temes aliens a l’empresa.
Les declaracions dels testimonis, recollides en un atestat dels Mossos d’Esquadra, reflecteixen discrepàncies: Knuth hauria explicat a la policia que la relació entre el pare i el seu fill Jonathan havia passat per mals moments, especialment fa una dècada, per qüestions vinculades a la situació financera de Mango, mentre que altres familiars haurien apuntat que aquestes discrepàncies eren recents i que, els mesos anteriors a la mort d’Andic, pare i fill havien tingut desavinences per motius personals i aliens al desenvolupament de l’empresa. L’excursió de tots dos a Collbató era un intent per mirar de llimar les asprors que havien sorgit.
Els Mossos, que donaven per tancada la investigació i consideraven que la mort de l’empresari havia sigut un accident, han tornat a posar el focus en Jonathan Andic després de rebre una ordre del jutjat d’examinar-li el telèfon mòbil. El dispositiu el va entregar el 9 de setembre i des d’aleshores la policia n’examina el contingut, tant els últims missatges amb el seu pare com les trucades que va fer just després del sinistre mortal, que van ser a emergències i a Knuth, i les fotos que podria haver fet de la zona de la caiguda, tot i que en un primer moment va declarar que no n’havia feta cap.
Contradiccions
És a partir d’aquestes contradiccions de Jonathan Andic davant la policia que el jutjat ha ordenat examinar-li el contingut del telèfon. En aquest context, i per atendre aquestes indagacions, la condició legal del fill gran del fundador de Mango passa de testimoni a investigat. Els Mossos volen saber si Jonathan va fer més fotos el dia de la caiguda, quines trucades va fer i quina mena de relacions tenia amb el seu pare. La jutge ha pres la decisió després de rebre l’atestat policial amb el contingut del mòbil d’Isak Andic, que va quedar destrossat, i després de saber que Jonathan havia canviat de terminal poc després de l’accident, segons diverses fonts.
Els Mossos també asseguren a aquest diari que en cap moment Jonathan Andic està acusat d’homicidi. En aquest mateix sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha remarcat que el jutjat de Martorell no ha imputat judicialment ningú per aquest cas. "La investigació, processalment, no s’ha dirigit ni es dirigeix contra cap persona concreta", segons indica el comunicat.
