Ple del Parlament
El Govern de Salvador Illa estudia la prohibició de la compra especulativa d’habitatge
El president ha sacsejat el Parlament amb un anunci que, si es materialitza, suposaria un pas més en les seves polítiques d’intervenció del mercat de l’habitatge
El Govern estudia prohibir la compra especulativa d’habitatge. Així ho ha revelat el president Salvador Illa durant la sessió de control en el ple del Parlament. Després del cop que va suposar durant el debat de política general que els socis d’ERC i els Comuns tombessin el seu pla perconstruir més de 200.000 habitatges, el cap de la Generalitat ha sacsejat l’hemicicle amb un anunci que, si es materialitza, suposaria un pas més en les seves polítiques d’intervenció del mercat de l’habitatge. A més d’aquesta mesura, el president no ha tancat la porta a analitzar també la limitació de la quantitat de pisos que pot tenir una persona.
Els respectius departaments ho estan estudiant. Posem per davant de tot l’habitatge com a dret. Hem demostrat ambició en les mesures, tot i que volem estudiar-les bé i anar amb seguretat
Illa ha revelat que el seu executiu està obert a posar límit a la compra de sostre per fer negoci en resposta a la CUP, que l’ha emplaçat a posar fil a l’agulla per garantir l’habitatge com un dret i impedir que els rendistes imposin «un impost a la vida» dels ciutadans i s’emportin «la meitat» dels seus salaris. La diputada Laure Vega ha fet referència a l’informe encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, que conclou que és legalment viable limitar la compra d’habitatge que no sigui per viure a les zones de mercat residencial tensat.
Una mesura que aglutina l’esquerra
El president ha recollit el guant recordant que, precisament aquest informe, ha sigut encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que està sent tingut en compte pel Govern. «Els respectius departaments ho estan estudiant. Posem per davant de tot l’habitatge com a dret. Hem demostrat ambició en les mesures, tot i que volem estudiar-les bé i anar amb seguretat», ha respost. Els anticapitalistes, no obstant, l’han urgit a anar més enllà de les «promeses» i del verb «estudiar» ara que té la certesa que prohibir la compra especulativa seria constitucional.
Precisament aquesta és una mesura que els Comuns van portar a votació durant el debat de política general. En aquell moment, previ encara a aquest informe, el PSC s’hi va abstenir. En tot cas, si el Govern acaba impulsant la iniciativa, a més de ser pionera, té el suport de tota l’esquerra de l’arc parlamentari, ja que també ERC combrega amb aquesta intervenció per frenar el negoci que es fa amb els pisos. Així que aquest anunci pot ser rellevant amb la negociació dels pressupostos del 2026 en l’horitzó.
Just abans d’aquest anunci, tant Junts com els republicans han mirat de pressionar el president Illa a costa de la pujada de la quota als autonòmes finalment frenada pel Govern de Pedro Sánchez per als que tenen menys ingressos.
