El primer robot recol·lector de fruita amb drons i IA ja treballa al camp
L'aparell funciona de manera ininterrompuda i filtra la fruita segons el color i mida desitjats
Anna Berga (ACN)
L'empresa Moreno Intec del Pla, ubicada al Poal (Pla d'Urgell), ha presentat un robot de recol·lecció de fruita que utilitza vuit drons i tecnologies de visió i intel·ligència artificials per automatitzar la collita. L'aparell, que pot funcionar les 24 hores del dia, està pensat per "substituir" la mà d'obra que es necessita per collir la fruita davant les dificultats del sector per trobar treballadors, ha explicat el director general de l'empresa, Sergi Moreno. Tot i això, la velocitat de collita de l'aparell encara "no es pot comparar amb la de les persones", ha afegit. El robot s'ha presentat a la 30a Jornada Fructícola de l'IRTA que té lloc a Mollerussa aquest dimecres i dijous.
El robot forma part d'un projecte iniciat fa quatre anys entre diverses empreses tecnològiques sota l'impuls principal de la marca japonesa Kubota. El seu funcionament consisteix en vuit drons equipats amb videocàmeres que, a través de la visió artificial, cullen la fruita segons el color o la mida que el productor ha indicat prèviament.
Els drons incorporen una extremitat amb una ventosa que serveix per agafar la fruita i, un cop collida, la depositen sobre la cinta de la plataforma principal fins que aquesta cau al palet que hi ha a la part posterior de la màquina.
El robot funciona amb un motor dièsel i pot funcionar de manera ininterrompuda. Fins i tot, està equipat amb llums LED per poder collir de nit. Una sola persona pot controlar entre 4 i 5 robots a la vegada, ha explicat Sergi Moreno, que ha afegit que l'autòmat vol posar solució a les dificultats que té el sector per trobar mà d'obra. "La productivitat no es pot comprar encara amb collir amb persones, però sabent que la manca de personal arribarà, llavors ja no hi haurà elecció", ha afirmat.
Aquesta tecnologia és una de les dues novetats que l'IRTA ha presentat a la jornada de Mollerussa centrada en la reducció dels costos en la collita i l'aclarida. De fet, la collita suposa entre el 30% i el 40% del cost de producció de la fruita, mentre que l'aclarida, en el cas del préssec, pot rondar entre el 15% i el 20%, ha explicat el cap del programa Fructicultura de l'IRTA, Luís Asín.
Pel que fa a la segona novetat, es tracta de SEVENGIB, un fitorregulador desenvolupat conjuntament amb Comercial Química Massó, que serveix per reduir el procés d'aclarida en presseguers. Aquest producte s'aplica a la primavera i fa que l'any seguent l'arbre tingui menys flors. "Sobre el paper sembla una bajanada, però els arbres realment produeixen moltes més flors de les que necessitem". Això fa que en el moment de fer l'aclarida manual s'hagin de treure menys flors i, per tant, en "millora la rendibilitat", ha indicat.
30a Jornada fructícola
Les dues presentacions s'han fet en el marc de la XXX Jornada Fructícola que l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) organitza al seu centre a Mollerussa. Es tracta d'una trobada de referència del sector fructícola a Catalunya, que enguany celebra tres dècades com a punt de trobada entre personal investigador, empreses i productors i productores. La trobada té lloc els dies 22 i 23, un dia en català i el segon en castellà.
La jornada compta amb 14 xerrades i ponències tècniques a càrrec de personal investigador de l'IRTA, convidats del sector i d'empreses que presentaran les seves novetats.
