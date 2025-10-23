El fort temporal de vent a Catalunya deixa 11 ferits, dues escoles evacuades i un banyista ofegat
El vendaval ha provocat un miler de trucades al telèfon 112 d'emergències,
EFE
Els forts vents que aquest dijous assoten bona part de Catalunya, amb ràfegues màximes de més de 80 quilòmetres per hora i acompanyats de fort onatge, han deixat onze persones ferides i un banyista ofegat, a més de provocar l'evacuació de dues escoles a Anglesola i Tàrrega (Urgell).
Des de la matinada d'ahir, el vendaval ha provocat un miler de trucades al telèfon 112 d'emergències, cosa que ha mobilitzat els Bombers de la Generalitat per intervenir en 649 incidències, el gruix de les quals al nord de l'àrea metropolitana, per arbres caiguts, mobiliari urbà arrossegat o elements despenjats de façanes d'edificis.
Talls de tren i apagades
Per les incidències causades pel vent, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès, fins a les 17:00 hores, un total de 26 persones afectades, onze de les quals han estat traslladades a diferents centres sanitaris amb ferides de diversa consideració, vuit de les quals de caràcter menys greu.
Tot i que no ha causat cap ferit, el fort vent ha provocat danys a l'estructura de dues escoles dels municipis lleidatans d'Anglesola i Tàrrega, cosa que ha obligat a evacuar els alumnes de tots dos centres educatius.
A Anglesola, la coberta d'un pavelló proper s'ha desprès i ha anat a parar al sostre de l'escola de Santa Creu, mentre el col·legi Vedruna de Tàrrega s'ha desallotjat per precaució quan han començat a caure elements de la coberta d'una nau propera.
El vent ha afectat també la xarxa de rodalies: l'R12 s'ha hagut de tallar entre Manresa i Calaf per la caiguda d'un arbre a la catenària, cosa que ha deixat atrapat un tren que ha hagut de ser remolcat fins a l'estació, mentre un tendal de plàstic de grans dimensions arrossegat a la via ha interromput el servei de l'R-1 entre el Clot i Sant Adrià de Besòs.
El tendit elèctric no ha quedat fora de perill del temporal. Les fortes ventades han causat una avaria que ha deixat sense llum 3.640 abonats de les poblacions barcelonines de Sant Vicenç dels Horts i Vallirana.
La xarxa viària catalana també ha suportat els estralls del vent, amb talls puntuals a la C-16, a Vacarisses; a la B-23, a Esplugues de Llobregat; a l'AP-7, a Barberà del Vallès, i a l'N-420, a Pradell de la Teixeta.
Un banyista ofegat a Tarragona
El vendaval ha anat acompanyat de mala mar en bona part del litoral català. A Tarragona, de fet, ha mort un home i una dona ha hagut de ser rescatada quan es banyaven a la Cala de la Roca Plana, entre un fort onatge.
El vent, de component oest, ha bufat al màxim d'intensitat a primeres hores de la tarda, quan s'han registrat ràfegues de fins a 83,5 quilòmetres per hora a La Panadella (Anoia), 84,6 a Montserrat i 75,2 al parc natural del Garraf, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
Protecció Civil manté l'alerta del pla d'emergències Ventcat que va activar davant la previsió del vendaval, tot i que les previsions meteorològiques apunten que el vent anirà perdent intensitat amb la caiguda de la tarda.
A Barcelona, s'han tancat els parcs i jardins de la ciutat per prevenir incidents per les caigudes d'arbres i mobiliari urbà, mentre l'Ajuntament activava en fase d'alerta el seu pla d'emergències.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»