Negociacions amb el PSOE
Junts convoca la direcció dilluns a Perpinyà per decidir si retira el seu suport a Sánchez
La relació entre el Govern i Junts torna a una fase crítica pel bloqueig de carpetes com la de la multireincidència.
Carlota Camps
Junts celebrarà aquest dilluns una reunió de la direcció a Perpinyà per decidir si retira el seu suport a Sánchez, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. La convocatòria té per objectiu fer balanç del pacte de Brussel·les, dos anys després de la investidura de Pedro Sánchez, i hi haurà torn obert perquè tots els assistents puguin expressar la seva opinió i fer propostes sobre com procedir. La trobada començarà a les 10 del matí al 'coworking' Les 5 Éléments, situat a les afores d'aquest municipi francès, i posteriorment, cap a les cinc de la tarda, es farà una compareixença pública per explicar la decisió presa.
La cita de l'executiva postconvergent arriba just un dia després que la líder del partit al Congrés, Míriam Nogueras, advertís Sánchez que s'acosta "l'hora del canvi" i dels avisos llançats des d'agost pel líder de la formació, Carles Puigdemont, que aquest tardor passarien coses.
Dos anys després de la investidura, els postconvergents consideren que les negociacions obertes amb el PSOE no han donat els fruits esperats. La llei d'amnistia no ha permès el retorn de Puigdemont a Catalunya -i Sánchez encara no s'ha reunit amb ell-, el català no és oficial a la Unió Europea i el Congrés -pel rebuig de Podemos- va tombar la proposta estrella dels postconvergents: la delegació de competències en immigració.
A més, propostes fetes pels postconvergents al Congrés per desallotjar els okupes en 48 hores o per abordar la multireincidència segueixen en un calaix. Justament, Puigdemont es va reunir el passat dilluns amb els alcaldes inquiets per la pujada d'Aliança Catalana, una trobada que es va saldar amb un comunicat en què els postconvergents advertien dels incompliments dels pactes segellats amb el PSOE en aquestes dues matèries.
- Rosalía plora en escoltar l’Escolania de Montserrat cantar el Virolai
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- El Ualapop se celebrarà dissabte amb 76 parades i nou emplaçament al barri de la Carretera Santpedor de Manresa
- L'estudiant més gran de l'Anoia té 100 anys: Una centenària a les aules universitàries de gent gran d'Igualada
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- L'Ajuntament de Manresa va advertir la Generalitat que el reformat pont de Sant Francesc és massa estret
- L'alcalde de Guixers esclata contra la pràctica d'enduro en camins rurals: «Destrossen el medi natural i, si ho publiquen a les xarxes, generen un efecte crida»
- Tres menors del Berguedà, denunciats per forçar una companya i gravar els fets