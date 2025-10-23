Necrològica
Mor als 86 anys Lluís Permanyer, periodista i cronista de Barcelona
Deixa un llegat de més de 80 llibres de divulgació i investigació històrica
Regió7
El periodista i escriptor Lluís Permanyer ha mort als 86 anys. Autor de nombrosos llibres i articles sobre la història i el patrimoni de la ciutat, era reconegut com un dels grans cronistes de Barcelona. Segons detalla el diari La Vanguardia, on mantenia una columna setmanal, ha mort sobtadament a causa d’un infart. No hi haurà funeral ni capella ardent, però sí un acte de record que s’anunciarà pròximament.
Nascut el 1939, deixa escrits més de 80 llibres i una estela d’admiradors. Aquest dijous, en conèixer-se la notícia, personalitats i lectors han expressat ràpidament les seves condolences a les xarxes socials. Igual que el seu col·lega Josep Maria Huertas Claveria (1939-2017), va rebutjar el títol oficial de cronista municipal per mantenir la seva “independència”.
A través de la seva prosa exercia com a activista per a la preservació del patrimoni de la ciutat i denunciava sense embuts les obres públiques o privades que, al seu parer, contravenien la preservació deguda o el bon gust artístic. La seva darrera contribució, juntament amb el periodista d’El Periódico Carles Cols, va ser localitzar l’edifici on va viure l’urbanista Ildefons Cerdà durant la construcció de l’Eixample i promoure la instal·lació d’una placa commemorativa a la façana.
Entre els premis rebuts destaquen el Premi Nacional de Periodisme de Catalunya (2008) i el Premi Nacional de Periodisme Cultural del Ministeri de Cultura i Esports (2022). També va rebre el Ciutat de Barcelona de Periodisme (1987) i el guardó a la trajectòria del Gremi de Llibreters de Catalunya (2012).
