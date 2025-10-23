Acte amb economistes
Junqueras veu «molt lluny» l’acord sobre finançament i reclama a la societat civil que també pressioni
El líder d’ERC avisa que el seu partit no renunciarà ni a l’ordinalitat ni a l’IRPF: «Ho defensarem com feres»
Quim Bertomeu
Si els senyals que envia el Govern de Pedro Sánchez no són enganyosos, en els pròxims dies –a tot estirar algunes setmanes– farà pública la seva proposta de reforma del model de finançament autonòmic. I, si no canvien gaire les coses, aquesta proposta no tindrà el recolzament d’un dels partits implicats en la negociació, ERC. Aquest dijous el líder republicà, Oriol Junqueras, ha dit que l’acord està «molt lluny» de tancar-se perquè el Ministeri d’Hisenda no compleix tres aspectes del nou model que per a ell són claus: la població ajustada, l’ordinalitat i la capacitat normativa de Catalunya per recaptar els seus impostos.
Junqueras s’ha pronunciat així des d’un lloc especialment qualificat per parlar de l’assumpte: el Col·legi d’Economistes de Catalunya, on ha mantingut un diàleg amb el seu degà, Carlos Puig de Travy. Allà li han preguntat directament per la negociació amb Hisenda, i el líder d’ERC no ha fet un balanç positiu: «Som lluny. Les propostes que ens fan rebaixen la població ajustada, no milloren l’ordinalitat ni la capacitat normativa. Som molt lluny».
La població ajustada és una variable que estima la població efectiva d’un territori per després calcular les seves necessitats de despesa i, per tant, és un factor decisiu per ponderar el nou finançament. Segons Junqueras, el càlcul del Ministeri sobre la població ajustada de Catalunya és insuficient. El mateix passa amb l’ordinalitat, variable per la qual Catalunya busca posar límits a la solidaritat actual. Junqueras ha acusat directament la ministra María Jesús Montero de «negar-se explícitament a incloure el concepte» d’ordinalitat en la seva proposta. Finalment, hi ha la capacitat normativa de la Generalitat per recaptar l’IRPF: Hisenda manté la negativa a cedir aquest impost a l’Agència Tributària de Catalunya.
Aquesta és doncs, la foto de la negociació segons Junqueras, que fa mesos que està implicat personalment en les converses amb el Govern. El seu argument és que si Hisenda no compleix amb aquestes tres variables –població ajustada, ordinalitat i IRPF– no servirà de res que el Govern augmenti els recursos de la Generalitat –es parla d’uns 4.000 o 5.000 milions addicionals per a les arques catalanes–. «Ho defensarem com feres», ha advertit.
Suport social
Com que la negociació sembla estancada, o almenys això és el que transmet ERC, Junqueras ha aprofitat l’altaveu del qual disposava aquest dijous per demanar a la societat civil que també s’involucri a pressionar el Govern per a la millora d’aquest finançament. Així, ha demanat a patronals, sindicats, universitats, cambres de comerços i col·legis professionals, entre d’altres que també facin seva la demanda. I els ha llançat aquesta advertència: «Necessitem que les societats ens acompanyin en aquesta batalla decisiva. Hi ha qüestions en què no es pot ser neutral. La neutralitat és una irresponsabilitat».
