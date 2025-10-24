Ensurt a Collserola: ampli desplegament per apagar un foc al turó de Montcada
El telèfon 112 ha rebut unes 200 trucades per l'incendi, que genera una columna de fum impulsada pel vent de ponent
ACN
Deu dotacions dels Bombers, entre les quals dos avions de vigilància i atac i un helicòpter, treballen des d'un quart de cinc de la tarda d'aquest divendres en un foc forestal al turó de Montcada, a Collserola, en terme municipal de Montcada i Reixac (Vallès Occidental). Les flames generen una columna de fum impulsada pel vent de gran visibilitat, i el telèfon 112 ha rebut unes 200 trucades per alertar de l'incident. El lloc de l'incendi és d'accés difícil, però està rodejat per una zona de vegetació aclarida i per una pedrera, fet que apunta a la hipòtesi d'un incendi amb poc recorregut. Els Bombers, però, creuen que tindran feina a controlar les flames per l'indret en què està situat.
Cap a un quart de sis, el cos d'emergències ha informat que el flanc esquerre ja no avançava i que es concentraven en el dret, i mitja hora més tard ha indicat que aquest altre flanc, treballat amb descàrregues aèries, també s'havia aconseguit aturar. El flanc esquerre continuava cremant, amb baixa intensitat, però encara actiu, i s'hi treballava amb aigua i eines manuals.
A banda de les deu dotacions dels Bombers, l'operatiu també compta amb el suport dels Bombers de Barcelona.
