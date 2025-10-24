Relació en fase crítica
Montero crida a «intensificar el diàleg» amb Junts després de la seva amenaça sense al·ludir a una reunió de Sánchez amb Puigdemont
La vicepresidenta primera rebaixa la preocupació per l’amenaça de ruptura dels de Puigdemont i justifica que el compliment d’alguns acords «depèn de tercers»
Iván Gil
Les relacions entre el Govern i Junts estan en un punt d’inflexió davant l’amenaça dels de Carles Puigdemont de trencar definitivament per l’incompliment d’acords pendents. Més enllà del marge per desbloquejar alguns dels compromisos firmats, la Moncloa es guarda el comodí d’una reunió entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Un compromís que ha reiterat en diverses ocasions el cap de l’Executiu i que aquest mateix dijous, davant l’envit dels postconvergents, va assegurar que es produirà «quan toqui».
S’evita concretar el quan i l’on a l’espera de com evoluciona la crisi oberta amb Junts, la direcció de la qual es reunirà dilluns vinent a Perpinyà per valorar si retira el seu recolzament i preveu sotmetre la decisió a consulta de la militància. Sense al·ludir a una reunió entre Sánchez i Puigdemont, la vicepresidenta primera María Jesús Montero ha fet una crida aquest divendres a «intensificar el diàleg». La seva recepta, segons va reiterar durant una compareixença davant dels mitjans des de Sevilla, passa per «diàleg, diàleg i més diàleg».
La número dos del Govern i el PSOE va reconèixer que la relació amb Junts no passa pel seu millor moment però va rebaixar la incertesa al negar preocupació. «La nostra preocupació no és més que incitar el recolzament de Junts i altres formacions per fer avançar el nostre país, no tenim més preocupació que aquesta»,va replicar davant la possibilitat que destaqui la legislatura. Si bé va admetre que alguns dels acords pendents de materialitzar amb Junts, com l’oficialitat del català a la UE o la delegació de competències en immigració Catalunya «depèn de tercers». Malgrat això, va dir, estar «treballant perquè es puguin complir».
Sobre la delegació de competències en immigració, que no va tirar endavant després d’unir Podem els seus vots al PP i Vox, en l’Executiu al·leguen que no poden votar pels seus socis. Amb tot, diuen no renunciar a continuar intentant-ho o buscar fórmules alternatives a la proposició que va tombar el Congrés per avançar en aquest assumpte. Amb Aliança Catalana amenaçant la seva posició electoral a Catalunya, per a Junts es fa urgent capitalitzar algunes d’aquestes mesures.
Sánchez ja va desvincular la setmana passada una trobada amb Puigdemont de la negociació de Pressupostos. «Res a veure amb els Pressupostos», va rebutjar durant una entrevista a la cadena SER per qualificar la seva intenció de celebrar una trobada amb l’expresident en el «procés de normalització» amb Catalunya després del xoc institucional per procés. Un «reconeixement dels interlocutors» polítics que, va assegurar el cap de l’Executiu taxatiu, «compliré». Ja durant el seu balanç del curs polític abans de l’aturada estival va reiterar aquesta intenció, i la va fer extensible al líder d’ERC, Oriol Junqueras.
La Moncloa va emmarcar la trobada a Brussel·les el mes de setembre entre Salvador Illa i Carles Puigdemont com un «pas més cap a la normalització política i institucional» i per obrir una etapa de «diàleg entre diferents». Després d’això, el mateix Sánchez va reiterar que «em reuniré amb tots ells per tractar aquests temes i molts d’altres», amb referència als Pressupostos.
La disjuntiva de Sánchez o el PP i Vox
En el Govern estan expectants davant els pròxims passos de Junts i combinen missatges de tranquil·litat amb els d’advertència pels costos polítics que portaria una ruptura també per als postconvergents. Principalment perquè convertiria la formació de Carles Puigdemont en la responsable d’entregar-los les claus de la Moncloa a la dreta i la ultradreta.
Parafrasejant l’avís del seu portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, que hauria arribat «l’hora del canvi», Sánchez va replicar aquest dijous abans de participar en la reunió del Consell Europeu que «quan parlem de canvis, n’hi pot haver per avançar o per involucionar, per tornar no una hora enrere, sinó 50 anys enrere». En aquesta línia, va associar el Govern de coalició amb el «canvi per avançar» per situar Junts en la disjuntiva de recolzar-lo o afavorir una «involució com plantegen el PP i Vox».
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»