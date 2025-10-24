Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Declaració conjunta

Sánchez arriba a un acord amb Alemanya per avançar en l'oficialitat del català a la UE després de l'ultimàtum de Junts

"Un canvi substancial respecte a totes les negociacions que s'havien dut a terme fins ara", reconeixen al Govern central amb satisfacció

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Bruselas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Bruselas / BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Iván Gil

Madrid

El Govern es mou després de l'ultimàtum de Junts de trencar amarres davant els compromisos incomplerts. Els ministeris d'Exteriors d'Espanya i Alemanya han arribat a un acord aquest divendres per "obrir un diàleg amb l'objectiu de trobar una resposta a la sol·licitud espanyola que les seves llengües cooficials diferents de l'espanyol siguin reconegudes com a oficials a la UE de manera que sigui acceptable" per als Vint-i-set, segons la declaració conjunta a la qual ha accedit El Periódico, del mateix grup que aquest diari.

Es farà amb urgència amb l'objectiu que en el pròxim Consell d'Afers Generals es pugui incloure en l'ordre del dia i presentar un text per al debat, segons apunten fonts de Moncloa. Aquest pas és significatiu atès que Alemanya era el principal país que vetava fins ara aquest compromís amb Junts per al qual es necessita el consens de tots els Estats membres. "Un canvi substancial respecte a totes les negociacions que s'havien dut a terme fins ara", reconeixen al Govern amb satisfacció.

