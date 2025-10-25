Canvi d'hora: aquesta nit, a les 3 tornaran a ser les 2
Espanya passa de l’horari d’estiu al d’hivern i la jornada del 26 d'octubre tindrà una hora més
Regió7
La matinada d’aquest dissabte a diumenge implica un nou canvi d’hora amb l’objectiu de passar de l’horari d’estiu al d’hivern. El canvi es produirà oficialment a les tres de la matinada de diumenge, hora central europea, quan caldrà retardar el rellotge fins a les dues, de manera que la jornada de diumenge i concretament aquella nit tindrà 60 minuts més.
Aquesta pràctica es repeteix des de fa decennis dues vegades a l’any –al març s’avança una hora, a l’octubre es retarda– amb l’objectiu d’adequar-se a les hores de llum del dia en funció de les estacions i millorar l’eficiència energètica.
Si prospera la proposta espanyola per reobrir un debat estancat des de fa anys a la Unió Europea per suprimir la mesura, aquest podria ser l’últim o un dels últims canvis d’hora.
Durant la reunió del Consell d’Energia de la Unió Europea de dilluns passat, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va plantejar acabar per sempre amb aquests vaivens del fus horari el 2026 apel·lant a tres raons principals: el seu escàs impacte en l’estalvi energètic, els seus efectes perjudicials en la salut i l’opinió majoritària dels europeus en contra seu. El veto ja es va intentar a l’Eurocambra el 2019, però no va prosperar.
