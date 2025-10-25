Durant la Convenció Municipalista
Turull demana als càrrecs de Junts estar «preparats»: «Venen moments complicats»
El secretari general del partit promet als seus alcaldes actuar contra la multireincidència i les ocupacions i acusa Aliança Catalana de voler «incendiar-ho tot per quatre vots»
Carlota Camps
«Hem d’estar preparats perquè venen moments complicats». És l’avís que ha llançat el secretari general de Junts, Jordi Turull, durant la convenció municipalista del partit celebrada aquest dissabte per posar en marxa la maquinària de les pròximeseleccions municipals. Turull s’ha pronunciat així a les portes de la cimera que la formació celebrarà a Perpinyà per decidir si retira –i com– el seu recolzament a Pedro Sánchez al Congrés. El postconvergent no ha fet cap referència explícita a la situació, però sí que ha reconegut un «context extraordinàriament difícil» i amb «moltes amenaces al davant».
Darrere d’aquest discurs es pot llegir entre línies un missatge de cara a la decisió que la formació prendrà i comunicarà dilluns vinent en relació amb el PSOE, però també davant l’auge d’Aliança Catalana que pronostiquen les enquestes. Amb aquest escenari, Turull s’ha compromès amb els seus alcaldes i càrrecs municipals a actuar contra la multireincidència, les ocupacions o «els fraus en el padró», i ha presentat Junts com el partit de la «centralitat» i les «solucions» davant, ha dit, «els del postureig» i els que «volen incendiar-ho tot».
«El país no es pot permetre aquesta política que opta per la resignació, per deixar-se portar, per la inèrcia (...) ni tampoc es pot permetre que al capdavant dels ajuntaments hi hagi forces polítiques que es recreen en el problema, que els aviven, que alimenten la divisió, l’odi i certs valors», ha reblat, en una referència velada al projecte liderat per Sílvia Orriols.
El dirigent postconvergent també ha aprofitat la trobada per reivindicar el paper dels alcaldes de Junts. Segons Turull, és «gràcies» a ells que s’està debatent sobre aquests assumptes, i ha celebrat que hagin insistit a «posar sobre la taula la necessitat d’actuar en qüestions tan transcendents». «Són moltes les amenaces i els reptes que hem d’afrontar, però ens heu ensenyat que no podem defugir-ne cap», ha afegit, mentre ha apostat per «afrontar els problemes de cara sense radicalismes».
Les declaracions de Turull arriben després que alguns alcaldes de la formació hagin reclamat en els últims temps a la direcció del partit que parli més de qüestions com la immigració o la seguretat. Precisament, dilluns passat, una delegació de l’Espai Municipalista liderada pel president de l’ens i alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, va viatjar a Waterloo per reunir-se amb Puigdemont, i unes setmanes abans una altra delegació d’alcaldes va fer el mateix amb Turull a Manresa.
Vallès, que també ha fet una intervenció pública durant la trobada d’aquest dissabte, ha assegurat que la direcció del partit els «escolta» i «s’ha posat fil a l’agulla» i ha acusat l’Executiu liderat per Salvador Illa d’inacció. «El Govern del PSC viu instal·lat en l’anunci permanent, en la foto i el titular, però sense resultats reals», ha denunciat, en un discurs en què ha animat els alcaldes a començar ja fer campanya per al 2027.
De la cita d’aquest dissabte, precisament, ha de sortir la proposta de reglament per a l’elecció d’alcaldables que s’aprovarà definitivament en el consell nacional del 29 de novembre vinent. Serà llavors quan cada població podrà començar a nomenar els seus candidats o a convocar primàries.
